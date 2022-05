Une prostituée drogue son client et disparait avec ses trois millions FCFA

O. Karim n’oubliera pas de sitôt, cette soirée passée avec une professionnelle du sexe, dont il avait certainement bien pris l’habitude d’apprécier les services. En effet, voulant satisfaire sa libido alors très tendue, sans hésiter il l’appelle. Toute disposée à le servir, elle le rejoint dans un Hôtel situé à Yopougon.

Après une bonne partie de plaisir, O. Karim enfin libéré de ses envies sexuelles, décide de prendre une douche rapide. La jeune fille profite de ce moment, pour mettre du somnifère dans la boisson qu’il avait commencée à ingurgiter peu avant leur partie de jambe en l’air. A son retour, sans se douter du subterfuge de sa partenaire occasionnelle, il termine son verre tout en conversant avec elle.

Quelques instants plus tard, le somnifère faisant effet, O. Karim ressent une forte douleur à la tête. Pris de vertige, il s’étend sur le lit et s’endort. Son coup réussi, la voleuse emporte ses deux téléphones Samsung S21, sa carte bancaire ainsi que ses chaussures et vêtements.

Une fois sortie de l’hôtel, elle fonce tout droit, dans un guichet automatique, et fait allègrement, main basse sur la somme de 3 millions de Fcfa, placés dans le compte de sa victime. C’est à croire qu’elle connaissait bien le code d’accès au compte de son chaud lapin. Sinon comment a-t-elle pu réussir à le vider ?

À son réveil, Karim est surpris de constater que son sac contenant ses divers objets, avait été emporté par sa partenaire de ce fâcheux soir. Mais plus grave encore, que son compte avait été entièrement pillé par celle-ci. Voilà bien une mésaventure, qu’il n’est pas du tout aisée de raconter. Ne sachant que faire, il court porter plainte au commissariat du 16 e arrondissement. On attend la suite.

Lebanco.net