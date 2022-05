OGP : Les nouveaux membres du Conseil d’Administration installés...

CONAKRY-Nommés le 08 mai 2022 par le président de la transition, les onze membres du Conseil d'Administration (CA) de l'Office Guinéen de Publicité (OGP) ont été installés dans leurs fonctions ce vendredi, 13 mai 2022.

La cérémonie de passage de pouvoir entre les présidents entrant et sortant s'est tenue dans un réceptif hôtelier de la place en présence de M. Mandian Sidibé, Directeur Général de l'OGP.

C'est dans la dynamique de la refondation de l'Etat ambitionnée par les nouvelles autorités que l'Office Guinéen de Publicite (OGP) qui est à la fois un organe de régulation et une régie a bénéficié de la nomination d'un nouveau Conseil d'Administration, présidé par Thierno Mamadou Bah, conseiller personnel du Colonel Mamadi Doumbouya.

A l'occasion de la prise de fonction de la nouvelle équipe du CA, le Directeur Général de l'OGP a tout d'abord remercié les administrateurs sortants pour le peu de temps passé ensemble. Ensuite, Mandian Sidibé a félicité les promus pour la confiance placée en eux par le Colonel Mamadi Doumbouya.

« J'espère que ce n'est pas une séparation. Ce n'est qu'un simple au-revoir avec l'équipe sortante du Conseil d'Administration. Je retiens de vous des cadres émérites, professionnels, attentionnés et très rigoureux… qui ont la mesure de leur mission. Et, vous l'avez accomplie avec brio, avec professionnalisme et avec patriotisme. Quant à l'équipe entrante, j'ose croire que la collaboration sera la même et que la dynamique va s'améliorer, en montant crescendo. J’espère que nous ferons en sorte que vous et moi méritions la confiance de monsieur le président de la République à travers les résultats. Ces résultats, j'ose le croire seront les meilleurs au soir de mon départ de l'OGP », a déclaré Mandian Sidibé qui a profité de cet instant solennel pour rendre hommage au président du CA de l'OGP, Thierno Mamadou Bah, un ami avec lequel, il animait une émission de grande écoute à la radio Planète FM.

En cédant la place à son successeur, Moussa Condé (Tata Vieux) président sortant du CA de l'OGP a, au nom de l'ensemble des administrateurs sortants remercié les nouvelles autorités pour le temps qu'on a leur accordé. Au bout des quatre ans passés à la tête du Conseil d'Administration dans le but de renforcer la gouvernance de l'OGP, l'ancienne équipe se félicite des actes posés.

« Dans l'ordre interne de la société, mon équipe a contribué à mettre en place des mécanismes et procédures permettant d'assurer un bon fonctionnement de l'OGP. A l'occasion des deux sessions ordinaires et quelque fois des sessions extraordinaires, mon équipe a contribué à définir la politique et l'orientation générale de l'OGP, délibéré sur les programmes d'investissement et d'acquisition d'équipements, procéder à l'examen et à l'approbation des projets de budget ainsi que les comptes financiers soumis par la direction générale, proposé à la tutelle un projet de programme d'utilisation de produit net de la société publique versé à un fonds spécial après création d'un fonds de réserve égal à 10% au million dudit produit», a dit Moussa Condé.

Dans son discours de prise de fonction en qualité de nouveau président du Conseil d'Administration de l'OGP cumulativement à son poste de conseiller personnel du président de la transition, Thierno Mamadou Bah a exprimé sa profonde gratitude et son entière reconnaissance au Colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance renouvelée. Il a aussi félicité ses collègues qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'Etat.

Saluant le travail abattu par l'équipe sortante, le nouveau président du CA de l'OGP a tenu à rassurer les uns et les autres que les acquis seront préservés.

Il a promis que son équipe et lui ne ménageront aucun effort pour impulser les efforts qui s'imposent. A cet effet, le management par objectif, l'efficacité et la culture du résultat seront les principes directeurs qui vont guider leurs actions.

Pour y arriver, Thierno Mamadou Bah a tenu à rassurer les partenaires stratégiques quant à sa détermination de créer en parfaite intelligence avec l'accès au direction générale, les conditions idoines pour une collaboration saine et professionnelle.

"Aucun effort ne sera de trop quant à la nécessité d'engager la modernisation et l'amélioration du système de fonctionnement de l'office. Enfin, je lance un appel solennel à tous les travailleurs de l'OGP à redoubler d'efforts en vue d'engranger des performances significatives dans la mesure des défis et enjeux de l'heure », a lancé Thierno Mamadou Bah, président du CA de l'OGP.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23