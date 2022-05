Journées du Civisme Fiscal : Orange à l’honneur

A l’occasion de la 1ère édition des Journées du Civisme Fiscal tenues à l’Hôtel Kaloum les 11 et 12 mai dernier, Orange Guinée a remporté le Prix du Contributeur Numéro 1 en Guinée.

Le Directeur Général Adjoint M. Aristide Fatogoma Sanon, a pris la parole au nom de la Direction Général d’Orange Guinée. Lors de son intervention il a souligné l’importance capitale du civisme fiscal pour Orange Guinée : « En tant qu’acteur majeur de l’inclusion digitale et financière des populations, Orange Guinée s’inscrit dans une dynamique de contribution croissante dans l’économie de la Guinée. Cela se traduit notamment par une politique d’investissements soutenue depuis son lancement en 2007 qui représente en moyenne 77% des investissements du secteur. Une forte contribution aux recettes fiscales de près de 3.300 milliards de GNF en 2021 (en croissance de18% par rapport à 2020). Une Fondation qui œuvre pour améliorer l’accès à la santé, à l’éducation et à la culture pour tous. Chez Orange Guinée nous accordons une importance capitale au civisme fiscale car nous sommes conscients de son impact sur le développement économique du pays ».

Le Ministre du Budget, Moussa Cissé a rappelé à son tour que « payer ses impôts est un acte de dévouement inconditionnel et de solidarité du citoyen ou résident pour la collectivité dans laquelle il vit ».

Le Premier Ministre, plusieurs de ses ministres, dont celui des Finances Dr Lancine Condé, les services des impôts, des douanes et du guichet unique du commerce extérieur et du trésor étaient également présents. Plusieurs panels ont aussi été organisés autour du thème central « la Fiscalité au service du Développement »

En parallèle, des temps de sensibilisation ont eu lieu auprès des différents publics aux abords du marché Niger, de la Mairie de Matoto ou encore de l’Université de Sonfonia à la rencontre des étudiants autour du sujet créant un véritable engouement.

Orange Guinée, entreprise citoyenne et responsable a donc été récompensée et reconnue pour sa contribution au développement grâce à l’application des lois fiscales en vigueur et pour sa transparence.