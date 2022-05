Guinée : Validation du programme des investissements en équipements du PASA 2…

CONAKRY-Le programme des investissements en équipements du PASA 2 (Programme d'Appui au Renforcement du Système de Santé en Guinée) a été validé ce jeudi, 12 mai 2022 à la salle de réunion du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à Conakry.

Cette validation s’inscrit à la dotation d’équipements des structures en cours de construction/réhabilitation dans la région de N’zérékoré et les préfectures de Kérouané et Kissidougou.

La rencontre a réuni les autorités de la Santé, les bénéficiaires et Expertise France chargée de la mise en œuvre du PASA 2. Elle a permis aux participants d'échanger sur la priorisation des structures en tenant compte du budget disponible.

Les orientations stratégiques pour les investissements en équipements ont été données en vue de faciliter les travaux techniques.

Dr Nyakoye Goumou, Inspecteur Général de la Santé, qui a présidé les travaux, s'est félicité de cet atelier de validation du programme des investissements en équipements. Il a rappelé que la préoccupation majeure de Monsieur le ministre de la santé est de réconcilier la communauté avec le système de santé. Et pour cela, il faut l’amélioration de l'environnement de travail.

Cofinancé par l’Union européenne, la France et l'Allemagne, le Projet d'Appui au Renforcement du Système de Santé en république de Guinée (PASA 2) est piloté par le Ministère de la Santé et exécuté en gestion déléguée par la GIZ et Expertise France.

A date, l'Union Européenne se réjouit de l'avancée du PASA 2 qui s'inscrit dans la continuité de son engagement pour la relance et le renforcement du système de santé en Guinée.

