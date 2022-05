Guinée : Qui est le lieutenant-colonel Aminata Diallo, nouvelle DG du CNPS?

CONAKRY- Découvert par la plupart des guinéens au lendemain du putsch qui a renversé Alpha Condé le 05 septembre 2021, le lieutenant-Colonel Aminata Diallo, porte-parole du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), a un riche parcours.

Cette jeune officière de l’armée guinéenne a gravi plusieurs échelons au sein de la grande muette avant de se retrouver jeudi 12 mai 2022, Directrice Générale de la Caisse Nationale de prévoyance Sociale et des agents de l’Etat guinéen. Le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a porté sa confiance sur ce pur produit de l’école guinéen. Qui est-elle ? Quel est son parcours ? Explications.

Le lieutenant-colonel Aminata Diallo est la fille de feue Fatoumata Binta Diallo « Binta Pilote », Colonel d’avion à la retraite. Elle est première femme pilote d'hélicoptère d'Afrique noire. La désormais nouvelle DG de la CNPS doit sa réussite à sa « célèbre » maman décédée en avril 2020.

Après avoir décroché son baccalauréat deuxième partie en juin 2003 option Sciences Sociales au Lycée Kipé à Conakry, le lieutenant-colonel Aminata Diallo, obtient un stage de secourisme à l’Ecole de la protection civile de Rabat au Maroc (2004). Au cours de son séjour au royaume chérifien, elle devient officière, assistante sociale au centre d’instruction des services sociaux de Rabat (2002-2006). Entre 2006 et 2007, elle bénéficie d’un stage d’Application au centre d’Instruction des services sociaux de Rabat.

De retour en Guinée, Aminata Diallo, intègre l’administration militaire de son pays en tant que stagiaire en qualité de chef service administratif financier à l’école nationale d’administration militaire avec la mention TRES-BIEN (2013). Reconnue pour son leadership et de ses qualités managériales affirmées, la nouvelle Directrice Générale de la CNPS est reconnue pour sa rigueur et son dynamisme dans le travail.

Discrète, intègre et surtout respectueuse de sa hiérarchie, Aminata Diallo, développe des capacités à travailler en équipe et sous-pression avec bien entendu une grande faculté d’analyse et de synthèse, orientée vers des résultats probants dans le respect des délais. Elle dispose également de compétences en gestion administrative et financière et en passation et régulation des marchés publics.

Avant le coup d’Etat du 05 septembre, entre juin 2020 et octobre 2021, elle était cheffe section Actions Sociales et réinsertion à la division gestion du personnel. Elle a par la suite été promue Directrice adjointe des pensions militaires et des anciens combattants. Comme pour dire que ce n’est pas une novice qui a été parachuté à la tête de la CNPS. ‘’AMI’’ pour les intimes a également participé récemment à la 66ème session de la commission des Nations-unies sur la condition de la Femme à New-York aux Etats-Unies d’Amérique.

Outre sa culture peule de naissance, cette guinéenne de souche est aussi à l’aise dans les dialectes Malinkés et Soussous qu’elle articule à sa guise. Elle parle couramment « français » et a des notions de base de l’anglais.

Autant de qualités qui ont certainement pesé pour que président de la transition porte son choix sur le lieutenant-colonel Aminata Diallo, qui a désormais la lourde charge de mener à bon port les destinées de la Caisse Nationale de prévoyance Sociale et des agents de l’Etat (CNPS).

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13