Dubreka : Immersion au cœur de l’académie de football moderne "KPC" à Khorira…

DUBREKA- Kerfalla Camara KPC, Président du mythique club Hafia FC, triple champion d’Afrique, vise loin dans le football. Pour y arriver, il n'a pas lésiné sur les moyens. Le PDG du Groupe Guicopres dont la vision et l’amour pour le football n’est plus à démontrer construit une académie de football ultra-moderne qui porte son nom à Dubréka précisément dans la sous-préfecture de Khorira.

Les travaux ne sont pas encore totalement terminés, mais déjà plusieurs infrastructures sont sorties de terre. Bâti sur une superficie de 13 hectares, ce joyau sportif formera les futures stars de demain. Ce vendredi 13 mai 2022 les dirigeants de cette académie ultra-moderne, ont organisé une visite guidée en faveur d’un pool de journalistes guinéens pour leur permettre toucher du doigt ce qui est en d’être fait. Le constat est très reluisant. Immersion.

Le complexe sportif et académique de football KPC est composé de quatre blocs. A savoir un bloc Académique, un bloc Dortoir, un Bloc Medico Sportif, quatre terrains de jeux.

Le bloc académique est composé de 2 Pôles. Le Pôle Académique (scolaire) doté de 4 salles de classe et une salle informatique. Le Pôle Restauration qui a 2 réfectoires, une cuisine montée avec des appareils de dernière génération et une salle de détente +TV.

Le bloc Dortoir est composé de 2 niveaux. Là, on y trouve 14 cabines pour les Académiciens dont 2 lits superposés de 4 places chacune, deux salles de détente et une salle de lecture. Au Premier étage, il y a 18 cabines pour les pro, un dortoir collectif, une cabine suite, une salle de détente plus TV.

Composé de 2 pôles (médical et sportif), le Bloc Medico Sportif porte le nom de la légende Papa Camara. Il dispose d’une grande salle de gymnastique équipée de machines de tout genre adaptées aux besoins du sport, 5 vestiaires, une buanderie.

Les quatre terrains de jeux dont deux répondant aux normes de la Fifa, sont disposés comme suit : 3 Terrains en gazons synthétiques et 1 Terrain en gazons naturel. Dans ce périmètre, on y trouve également une Forêt classée sur une superficie de 1 hectare et demi, une piscine et un auditorium de haut niveau de 188 places.

A ce jour, l'académie KPC est dotée de deux terrains synthétiques à termes. Un troisième terrain synthétique et un terrain en herbes gazonnés verront le jour très prochainement.

Les activités ont démarré depuis septembre 2021 et l'ouverture effective de cette académie est prévue entre le 10 ou 11 septembre 2022, explique le Directeur technique de ce centre de formation. Quelles sont les conditions de recrutement des jeunes joueurs à l'académie KPC ?

"Il y a un argument principal, ce qu'il faut être un jeune footballeur très talentueux. Ensuite à partir de là il y a deux voies : la première c'est de participer aux détections spontanées ouvertes à tout le monde. Cela se fait très régulièrement à travers les différents quartiers de Conakry et dans les sous-préfectures ou préfectures à l'intérieur du pays. La deuxième voie, c'est via la cellule de recrutement. On a des observateurs qui sillonnent le Grand Conakry et dès qu'il y a des jeunes talentueux dans les quartiers, dans les clubs informels et dans les académies, ces observateurs nous alertent et nous permet de les inviter à un stage en vue d'une éventuelle intégration", a expliqué Guillou Thierry.

La tranche d'âge pour le recrutement des joueurs se situe entre 12 à 18 ans. Mais le recrutement principal s'effectue toujours à l'âge 12 ans. Autre fait marquant, le recrutement ainsi que toutes les formations données à l'académie KPC sont totalement gratuits. Un enfant qui intègre l'académie KPC, ne paie rien ni lors de l’essai ni lors de son intégration. Tout est totalement gratuit. Mieux, une fois que l'enfant intègre définitivement l'académie KPC, il est logé, nourri, scolarisé, entraîné, soigné aux frais du mécène Kerfala Camara KPC.

L'effectif actuel de l'académie KPC située à Khorira dans la préfecture de Dubréka est de 28 jeunes joueurs. Mais selon son Directeur technique, l'objectif visé est d'avoir au total 80 joueurs.

"On a ouvert l'académie en septembre 2022 avec 24 pensionnaires et au cours de la saison on a recruté quatre (4) autres jeunes joueurs. Donc, actuellement on a 28 joueurs à l'académie KPC. A termes, lorsque l'académie aura ses trois promotions et tournera en plein régime, on aura 80 pensionnaires dans nos mains à l'académie KPC", précise Guillou Thierry.

En mettant en place cette académie qui porte son nom, Kerfala Camara KPC se fixe comme objectif d'alimenter l'équipe professionnelle de Hafia, ainsi que le Sily National. L’autre objectif est de permettre aux plus ambitieux et aux plus talentueux des jeunes joueurs de son effectif de pouvoir intégrer les meilleurs clubs européens.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023