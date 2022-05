Récupération des domaines de l’Etat : le nouveau siège de l’UFDG à Mamou dans le viseur du CNRD

MAMOU-Les opérations d’identification et de récupération des domaines et bâtiments de l’Etat se poursuivent à travers le pays.

Dans la ville de Mamou, plusieurs concessions, boutiques et magasins se situant sur la route nationale ont été cochés. De Boulbinet jusqu’à Petel rien a été épargné y compris le nouveau siège de l’UFDG situé entre le quartier PETEL et Almamya.

Interrogé, un responsable local de l’UFDG accuse la junte de vouloir les déstabiliser. « Vous avez vu qu’à Conakry, ils ont commencé par la maison de notre président. Ensuite à Labé, ils ont coché son bâtiment. Ici aussi, ils avaient commencé par le marché Avaria avant de marquer une pause.

Mais dès la reprise des opérations de marquage, ils ont pris cette route pour toucher notre siège On vient de déménager par là. On a rénové les lieux. Donc, s’ils cassent ici, on n’aura pas où tenir nos réunions en ce moment », indique ce cadre du bureau des jeunes de la fédération de Mamou.

Il faut rappeler que cette opération se poursuivra demain vendredi au quartier Abattoir où se trouve le camp militaire.

Depuis Mamou, Habib Samaké

Pour Africaguinee.com