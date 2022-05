Guinée : l’étau se resserre autour d’Alpha Condé, Diané, Kassory et cie…

CONAKRY-La chape de plomb qui s’abat sur les dignitaires du régime déchu le 05 septembre 2021 ne faiblit pas. Au contraire, l’étau se resserre davantage autour d’Alpha Condé, l’ancien président et 26 autres responsables de son régime. Chaque semaine vient avec son lot d'ennuis...judiciaires. Explications.

Suite aux instructions du Procureur Général Charles Wright, le parquet du tribunal de Première Instance de Dixinn a ouvert une information judiciaire contre l’ex dirigeant guinéen, Alpha Condé, son premier ministre Dr. Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense et plusieurs autres dignitaires du régime déchu.

La note du procureur Alghassimou Diallo qui a été consultée par Africaguinee.com précise que cette information judiciaire est ouverte pour des faits de -meurtre, assassinat, complicité de meurtre et d’assassinat, homicide involontaire, coups et blessures volontaires, arrestation, enlèvement, séquestration, torture, destructions et dégradations de biens publics et privés, pillages, vols, agressions sexuelles, et viol- commis lors du double scrutin du 22 mars 2020 et jours suivants et à l’occasion du scrutin présidentiel d’octobre de la même année.

Le procureur invite toutes les victimes, parents de victimes et de manières générales toutes personnes physiques ou morales, structures ou entités pouvant fournir des informations ou disposants d’éléments pouvant éclairer les lanternes de la justice sur ces crimes et délits à se faire identifier à son Parquet en vue de leur éventuelle orientation. Le procureur Alghassimou Diallo assure qu’il veillera à leur protection durant toute la phase de la procédure.

Les personnalités citées en lien avec l’enquête sont visées par une réquisition d’interdiction de sortie du territoire national et une saisie conservatoire de leurs biens.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com