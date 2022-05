Déguerpissements : Le patriarche de Nzérékoré lance un appel au CNRD…

N’ZÉRÉKORÉ-Le doyen Lambert Goikouya Zogbelemou, patriarche de Nzérékoré a brisé le silence au sujet des opérations de déguerpissement et de récupération des domaines de l'Etat, lancées par les nouvelles autorités du pays.

A Nzérékoré, plusieurs quartiers sont visés par cette action controversée du CNRD qui provoque des grincements de dents. Alors que certains citoyens ruminent leur colère, le patriarche de N’Zérékoré apprécie ce programme.

Ce mercredi 11 mai 2022, il a lancé un appel aux occupants des périphéries de la source Tillé, d'où provient le nom de la ville. Cette source qui borde la ville est de nos jours agressée. Elle tend à disparaitre sous l'effet anthropique de l'homme. Selon le doyen Lambert, ce lieu sacré doit être complètement dégagé pour permettre la construction d'un palais patriarcat.

« Concernant le site "Zaly", j'ai bien dit qu’il faut qu'on le libère. La source, les périmètres de part et d'autre, les deux rives il faut que tout soit dégagé. Quand tout est dégagé, nous allons réaliser beaucoup d'infrastructures là-bas. Ça concerne le patriarcat et tout ce qui accompagne. On va aménager, on va reboiser et le site sera beau à voir. Je crois que même les touristes qui viendront sauront que vraiment ce site est aménagé. Je tiens à ce que ce site soit complètement dégagé pour nous permettre de faire ces travaux. Ceux qui ont des domiciles là-bas, n'ont qu'à aller ailleurs. Sans exception, toute la périphérie doit être dégagée », a lancé le patriarche Lambert Goikouya Zogbelemou.

Le site Zaly est un lieu sacré où reposent les ancêtres de la ville, selon la première autorité morale de N’Zérékoré. Ces ancêtres doivent être chaque fois invoquer pour régler certains problèmes qui assaillent la ville. Le doyen dénonce également l’incivisme de certains citoyens qui selon lui, ont transformé la source Zaly en dépotoir d'ordure alors qu’il s’agit d’un lieu sacré.

« C'est là où reposent nos ancêtres. Mais si toutes les saletés, c'est sur eux qu'on part déverser, c’est inadmissible et inconcevable. Les gens en ont vu en rêve. Ceux de l'est tout comme ceux qui sont du nord, ont rêvé à ça et ils sont venus nous dire. Mais il était difficile pour nous en ce moment de déguerpir des gens. Heureusement, les nouvelles autorités ont engagé cette opération de déguerpissement et de récupération des domaines de l'état. Nous les remercions infiniment puisque ça y va dans le cadre du développement de notre nation", ajoute-t-il.

Il faut rappeler que la ville de Nzérékoré a connu, depuis la mort du doyen Hazaly une polémique liée à sa succession. Depuis, deux camps se disputent la tête du patriarcat de Nzérékoré. Celui de Lambert Goikouya Zogbelemou et de David Mansa Zogbelemou.

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00223) 628 80 17 43