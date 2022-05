Rapprochement UFDG-RPG arc-en-ciel : "La situation l’exige qu’on unisse nos forces…", selon Sékou Souapé

CONAKRY-Alors que les réactions fusent de partout par rapport au rapprochement entre le RPG arc-en-ciel et l’UFDG, -deux formations politiques jadis opposés sur tous les plans-, Sékou Souapé Kourouma, tente de temporiser.

"La situation exige que toutes les forces politiques du pays se retrouvent pour faire face à la nouvelle situation qui est la fixation unilatérale de la durée de la transition à 39 mois", a-t-il déclaré.

Ce responsable du RPG arc-en-ciel a tenu à répondre à certains militants de l’UFDG et du RPG arc-en-ciel qui critiquent ce rapprochement. Il fait un rappel historique, rappelant que l’UFDG et le RPG ne sont pas des éternels ennemis, mais plutôt des adversaires « de circonstance ».

"Dans les années 90, nous étions dans l'opposition contre la junte militaire dirigée par Lansana CONTÉ qui était au pouvoir. Il y a eu aussi assez de péripéties à l'époque, et ensuite, il y a eu la légalisation des partis, nous étions adversaires, le RPG, le PUP et d’autres mais après on s'est retrouvé. C'est l'histoire qui continue. Vous pouvez demander aux responsables de l'UFDG, à l'époque l'UFD. Quand ils ont tenu leur meeting, moi Sékou Souapé Kourouma en tant que secrétaire général de la jeunesse du RPG, j'étais présent au meeting. Bah Oury et d'autres militants en savent quelque chose.

En politique ne nous sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires et des adversaires sur une situation donnée sinon de circonstance. Les circonstances diffèrent aujourd'hui, nous sommes ensemble parce que nous avons mené un combat démocratique depuis des années 90, nous nous retrouvons aujourd'hui face à la même situation. On est obligé de se comprendre et de faire face à la nouvelle situation (…) Il y a eu des péripéties. Ici (siège de l’UFDG) ce sont les Guinéens et donc je suis fier de me retrouver chez eux", a-t-il tranché.

