Guinée : Des "croix" sur la résidence de Cellou Dalein Diallo à Labé

CONAKRY-La maison de Cellou Dalein Diallo, sise au quartier Tata 1 dans la commune urbaine de Labé, est dans le viseur du CNRD, la junte militaire au pouvoir en Guinée.

Les équipes du patrimoine bâti public ont mis des croix ce mercredi 11 mai 2022, sur les murs de la cour. Signe qu’elle devrait être démolie.

Selon le directeur préfectoral de l'urbanisme de l'habitat et de la construction, le bâtiment, un duplexe et des annexes, est dans la zone de l'apiculture, une zone considérée comme appartenant à l’Etat.

« Il est dans le domaine de l’Etat. Il a été déjà répertorié depuis 2009. Donc, on l'a encore identifié de nouveau. Et, on a fait les marquages comme les autres bâtiments situés dans la même zone », a expliqué M. Noumouké Traoré.

Le ciblage de la résidence de Cellou Dalein Diallo à Labé, ville où il est originaire, intervient un mois deux semaines, après la démolition de son domicile privé situé à Dixinn (Conakry).

Dossier à suivre…

Depuis Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com