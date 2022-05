Mamou-Soumbalako : Un jeune mis aux arrêts pour agression sexuelle sur une mère de 8 enfants

MAMOU-Dans la matinée du lundi 9 Avril 2022 aux environs de 5h, un jeune de 26 ans a abusé sexuellement d’une femme âgée d’une cinquantaine d’année, à Soumbalako Maoudé dans la sous-préfecture de Tolo, préfecture de Mamou.

L’accusé qui serait un récidiviste a été mis aux arrêts et mis à la disposition du commissariat central de police de Mamou. La victime, mère de 8 enfants, est sous traitement à l’hôpital régional de Mamou. Rencontré, le chef service de l’OPROGEM dans la ville carrefour revient sur les faits.

« Nous avons été appelés au téléphone pour nous informer d’un cas d’agression sexuelle à Soumbalako Maoudé. Immédiatement, nous avons alerté le chef de poste qui a réussi à mettre main sur le présumé auteur. Il a été conduit au commissariat central de police. La victime était alitée à l’hôpital régional de Mamou ce lundi pour les premiers soins. Elle est âgée de plus de 50 ans et est mère de 8 enfants.

C’est une ménagère de profession et réside à Soumbalako Maoudé. L’accusé est aussi du même village. Selon le voisinage, c’est un récidiviste. Il a l’habitude de violer des femmes dans la contrée. Cette fois-ci on a réussi à mettre main sur lui et il répondra de ses actes », a expliqué le capitaine Alpha Bangoura, commandant de l’OPROGEM au commissariat central de police de Mamou.

Les cas de viols sont très récurrents dans la préfecture de Mamou surtout dans les zones rurales. Les responsables du tribunal de première instance de Mamou entendent mettre fin à ce phénomène qui, depuis des années fait rage dans cette juridiction du Foutah.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou