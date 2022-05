La luxueuse résidence de Zakaria Koulibaly à Kankan dans le viseur du CNRD: "Tout sera démoli..."

CONAKRY-Alors qu'il est visé par une procédure judiciaire devant la Cour de répression des infractions économiques et financière (CRIEF), l’ex ministre des Hydrocarbures, Zakaria Koulibaly fait face à de nouveaux soucis. Sa luxueuse résidence privée à Kankan est dans le collimateur du CNRD, qui a engagé de vastes opérations de récupération des domaines bâtis et non bâtis de l'Etat.

Pendant que les opérations d'identifications et de marquage de endroits ciblés sont en cours, la maison de Zakaria Koulibaly, située au quartier Missira sur la nationale Kankan-Conakry a été identifiée.

Interrogé par notre correspondant régional dans basé dans la région, Colonel Malick Diakité, le président de la commission de la récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’Etat à Kankan, laisse entendre que des magasins, Kiosques, boutiques, concessions familiales, immeubles, écoles ou encore stations-services… rien n’est épargné par ces opérations. Tout sera démoli sans état d’âme, a-t-il averti.

"Après les marquages des emprises, ce qui va suivre immédiatement c'est la démolition. (…) Ces opérations ne sont pas contre quelqu’un. Au contraire, c’est pour le bien de nous tous. Parce que ce qui appartient à l’Etat appartient à tout le monde donc je leur dit d’accepter ce programme, c’est programme vaste et ambitieux mais qui entre dans l’intérêt de Kankan", a-t-il déclaré.

Il faut rappeler que, pour l'heure, aucune date officielle n'a été communiquée pour la démolition des domaines concernés par cette affaire. Les responsables de la direction du patrimoine bâti à Kankan, refusent toujours de communiquer sur ces opérations d'identifications et récupération des concernés.

A suivre…

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com