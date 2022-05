Kassory renforce sa défense : l’ex premier ministre engage deux avocats français…

CONAKRY- Incarcéré depuis le 06 avril dernier, l’ancien premier ministre guinéen, désormais accusé de « crimes de sang » venus se greffer aux accusations de « détournement présumé de deniers publics », a décidé d’étoffer sa défense.

Dr. Ibrahima Kassory Fofana vient d'adjoindre à sa défense deux avocats parisiens, selon Africa Intelligence.

Il s’agit de maitre Eric Moutet, avocat spécialisé en droit des victimes d'accident et d'erreur médicale et maitre Pierre-Henri Bovis, spécialiste en Droit pénal, Droit pénal des affaires et Droit de la famille.

Le dernier chef du Gouvernement d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre dernier, est visé par une instruction pour détournements de fonds publics et violation des droits de l'homme.

Ces deux avocats français viennent renforcer l’impressionnant dispositif de défense déjà mis en place par M. Fofana, inculpé pour détournement de denier publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, complicité. La date du procès n’est toujours pas fixée.

Focus Africaguinee.com