Guinée : Mamadi Doumbouya nomme des magistrats à la Crief et dans plusieurs autres juridictions

CONAKRY-Le Président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a pris un décret, ce lundi 9 mai 2022, portant nomination de hauts cadres à l’administration centrale du ministère de la Justice et des droits de l’Homme. Dans le même décret, plusieurs magistrats ont été promus à des postes de responsabilité dans les Cours et Tribunaux du pays. Pour plus de détails, merci de lire la vidéo ci-dessous.