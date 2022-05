Dixinn Landréah : A quand la fin de « l'isolement » d'Alpha Condé ?

CONAKRY-La joie n’aura été que courte durée pour les supporters de l’ancien président guinéen. Annoncé « libre » par la junte le 22 avril dernier, Alpha Condé fait face à de nouvelles restrictions. Il serait « sevré » de visites depuis deux semaines, a appris Africaguinee.com.

Le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) avait pourtant assuré que le président déchu pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique et politique, des amis et proches.

Certains proches de l’ancien président dénoncent la « mauvaise foi » du CNRD, accusé de manque de sincérité dans ses actes.

« Quand le CNRD a pris un communiqué pour annoncer sa libération totale, beaucoup de personnes étaient pessimistes et disaient que c'était une manière de bluffer, car c'était à la veille de la réunion du 25 avril de la CEDEAO.

On pensait qu’ils étaient de bonne foi mais aujourd'hui c'est tout à fait le contraire. Ils montrent que qu'ils n'étaient pas sincères pour dire que le Président Alpha était libre. C'est vraiment regrettable », déplore un dirigeant du RPG arc-en-ciel.

Notre source soutient que l’ancien président guinéen ne mérite pas le sort qu’on lui inflige. «

Tout le monde sait c'est qu'il a fait pour la République de Guinée. Le travail qu'il a abattu, aucun ne l'a fait. On lui doit au moins le respect à cause de son âgée et de son rang », soutient notre interlocuteur.

Accusé de graves violations des droits humains, l’ancien président est visé par des poursuites judiciaires. En attendant d’être fixé sur son sort, Alpha Condé continue de vivre « isolé » à la résidence privée de son épouse sise à Landréah. Jusqu’à quand ? Là est la grande question.

A suivre…

Africaguinee.com