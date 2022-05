Cour des Comptes : La page de Diarré est tournée...Joseph Kadouno prend le relai

CONAKRY-A la Cour des Comptes, la page de Mohamed Diarré, ancien ministre de l'Économie et des Finances, est désormais définitivement tournée. Il a dirigé cette institution constitutionnelle en charge de vérifier les comptes de l'Etat pendant six ans.

Son successeur nommé le 21 avril dernier par décret du colonel Mamadi Doumbouya, comme premier Président de la Cour des Comptes a prêté serment ce lundi 9 mai 2022, à la Cour Suprême. Tout comme le commissaire général du gouvernement auprès de ladite Cour.

Les deux promus, le premier Président de la Cour des comptes Saâ Joseph Kadouno ancien président de la chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes et Mamadou Saliou Diallo, conseiller référendaire à la chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires de crédits et d’assurance, et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ont juré de respecter leur serment.

" J'ai juré devant les magistrats de la Cour Suprême sur le serment, mon devoir c'est de respecter ce serment dans tous les secteurs. Que ça soit dans le domaine de l'audit, le contrôle, la déclaration des biens et dans tous les domaines qui relèvent de la compétence de la Cour des comptes tels que défini dans la Loi 046 de janvier 2004. Il n'y a pas d'exception. Nous serons dans l'obligation de faire ce devoir dans le respect des textes de loi " a déclaré Saâ Joseph Kadouno.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com