Mamadi Doumbouya : « Depuis le 05 septembre… »

CONAKRY- Alors qu'il au centre de nombreuses critiques huit mois après son arrivée au pouvoir, colonel Mamadi Doumbouya, vient de réaffirmer sa détermination à « transformer » la Guinée en mettant les bases d’un « véritable Etat ». Pour ce faire, il appelle au « sursaut » patriotique de chacun.

Le président de la transition guinéenne, qui a fait « jurer » samedi 07 mai dans son palais, plusieurs cadres nommés récemment à des postes de responsabilité, a invité ces derniers à mettre la Guinée au-dessus de tout.

« Notre pays, depuis le 05 septembre 2021, a amorcé une nouvelle dynamique pour lui permettre de poser les fondements d'un véritable État », a lancé l’actuel dirigeant guinéen, qui rappelle que servir son pays est la plus des choses qui peut arriver à un citoyen.

« Servir et donner. Ce sont deux mots qui sont importants pour moi. Servir son pays est la plus belle chose qui peut nous arriver. J'ai porté ma confiance (sur vous) pour aider ce pays à aller de l'avant. J'espère ne pas me tromper », a martelé Mamadi Doumbouya.

Il faut que nous puissions mettre la Guinée au-dessus de nos intérêts, a-t-il dit, rappelant à ces nouveaux responsables que l’épée de la Crief plane désormais au-dessus de chacun.

« Dans le serment, vous l'avez dit (...). Vous êtes engagés à servir toutes les filles et fils de la Guinée de la même façon. J'espère que vous serez à la hauteur. Vous savez que la CRIEF existe désormais. Donc, on n’héritera pas », a-t-il averti.

Bah Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel. : (00224) 655 31 11 13