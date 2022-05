224objectifBac : Mohamed Aly Condé et son équipe se mobilisent pour Macenta

CONAKRY-Une équipe de volontaires réunis autour du label « 224objectifBac», a décidé d’apporter un appui pédagogique aux élèves de la préfecture de Macenta en prélude au démarrage des examens nationaux.

Cette préfecture de la région administrative de Nzérékoré qui concentre huit (8) lycées a enregistré des résultats peu reluisant l’année dernière au baccalauréat. Avec un effectif de 2415 candidats au Bac, la préfecture n’a eu que 99 admis (garçons, filles et franco-arabes) toutes options confondues, soit 4.6%. Un résultat qui est largement en deçà des attentes.

Le journaliste Mohamed Ali Condé qui pilote ce projet, lancé samedi 07 mai, explique que c’est toutes ces raisons qui le motivent avec son équipe à aller apporter un appui pédagogique aux élèves de Macenta à la veille des examens nationaux. Pour cette année 2022, la préfecture totalise à peu près 2156 candidats, dans les six lycées qui sont dans la commune.

"Nous décidons d'aller apporter un appui pédagogique. Pour ce faire, nous sommes organisés pour avoir les différentes informations sur Macenta, on sait comment opérationnaliser les choses.

Pour cette année, on a mis une unité pédagogique. Par exemple il y a le chef d'unités qui coordonne les enseignants d'une matière (comme français etc). Nous ne partons pas pour donner des cours. Nous partons pour aider les élèves à réviser, car c'est l'Etat qui donne les cours. Et même si on voulait donner les cours mais le problème est plus conjoncturel que structurel.

Donc, pendant les séances de révision, on choisit tous les sujets qui sont venus au baccalauréat, on travaille là-dessus. Parce que chaque sujet du baccalauréat se rapporte à une partie du programme enseigné et c'est ce qui nous permet à travers les sujets, de faire comprendre les parties les plus importantes du contenu de la matière", a-t-il expliqué.

Une équipe d'enseignants volontaires composée de 35 personnes se rendront à Macenta. Mohamed Ali Condé lance un appel pour qu’ils soient accompagnés.

"Les ressortissants de Macenta qui ont construit, au lieu qu'on paie de l'argent dans des hôtels, on préfère être hébergés par ceux qui ont des maisons du côté de Macenta. C'est du volontariat que nous faisons, nous demandons un appui de quelle que nature que ce soit afin qu'on puisse réussir cette année aussi à aider nos frères qui sont du côté de Macenta" a-t-il lancé.

L'équipe entamera ses activités le 30 mai prochain et restera jusqu'à 17 juin 2022, veille du lancement des premières épreuves du baccalauréat session 2022.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114