Octroi de parcelles aux retraités de 2021 : Où en est-on ?

CONAKRY-Octroyer des parcelles aux retraités de 2021, c’est l’une des promesses phares du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya vis-à-vis des quelques 10.000 fonctionnaires civils et militaires ayant fait valoir leur droit à la retraite en décembre dernier. Deux mois après cette annonce du Gouvernement, où est-on dans ce processus.

Interrogé récemment sur ce sujet par Africaguinee.com, le porte-parole du Gouvernement Ousmane Gaoual Diallo, a apporté des précisions.

« Nous sommes dans la partie de l’aménagement. Nous avons un peu plus 3000 ha à aménager du côté de Lambanyi, Kobaya, Sonfonia, Tayaki et Samatara. Ces domaines sont à aménager, viabiliser, bitumer, parcelliser. Ensuite, on va mettre des titres fonciers avant de mettre à la disposition des fonctionnaires. Nous avons reçu le listing.

Nous allons élaborer les titres de droit de propriété individuelle. Nous avons envoyé des messages pour que les gens nous fournissent les pièces d’identités. Les parcelles seront totalement viabilisées pour éviter que dans 10 ans qu’on se retrouve dans des ghettos », a expliqué le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113