Administration publique : Des cadres nommés dans plusieurs services…

CONAKRY-Plusieurs hauts cadres ont été nommés ce vendredi 6 mai 2022, à des postes de responsabilité au sein de l’administration. Les nouvelles nominations du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, concernent les ministères de l'enseignement technique et de l’enseignement pré-universitaire.

Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle

Directeur national du numérique dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle :

M. Hamidou Diallo, précédemment en service au crédit Agricole en France,

Directrice nationale adjointe du numérique dans l'enseignement technique et la formation professionnelle :

Madame Tiranke Sylla, précédemment consultante ingénieur informaticienne, Paris France.

Directeur général adjoint de l'office national de la formation et de perfectionnement professionnel : JOSEPH PIERRE Toure, précédemment chef de division apprentissage et projets collectifs à l'ONFPP

Ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation

Directeur général du bureau de stratégie et de développement (BSD)

Docteur Lansana Bangoura, précédemment en service au BSD du budget.

Directeur général adjoint du bureau de stratégie et développement

M. Djene Mady Condé, précédemment chef section au bureau stratégique au MEPUA

Directeur national de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales,

M. Damba Monemou, matricule 249260 N, précédemment directeur par intérim à la direction nationale de l'alphabétisation non formelle et la promotion des langues nationales,

DGA de cette même direction

M. Ibrahima Sory 2 Condé, précédemment directeur programme des Langues à Kofi Annan.

Directeur national des services de l'éducation civique

M. Mamady Drame, matricule, 212301A précédemment en service à la faculté des sciences à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry

DGA de dudit service

M. Joseph Belico Camara, précédemment enseignant chercheur.

Directeur national de l'éducation préscolaire

M. Djiguiba Sacko, matricule 194653 J, précédemment Directeur national par intérim dudit service.

A suivre...

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113