Durée de la transition : "Inflexible", Doumbouya répond à ses détracteurs et donne des consignes à l'équipe de Béavogui...

CONAKRY-Le Chef de la junte militaire en Guinée reste droit dans ses bottes par rapport aux 39 mois qu’il a fixés comme durée de la transition.

Ce jeudi 5 mai 2022 en conseil des ministres, Mamadi Doumbouya a réitéré ce qu’il avait « déjà » dit lors de son adresse à la nation le 30 avril 2022, par rapport au délai de la transition.

« De toutes les consultations engagées à tous les niveaux, depuis le début de la transition, avec toutes les composantes de la nation, il ressort une proposition médiane d’une durée de la Transition de 39 mois », a-t-il rappelé, selon le porte-parole du Gouvernement.

Aussitôt annoncé, le chronogramme a été reprouvé par une frange importante de la classe politique et des organisations de la société civile qui crient à la violation de la charte. Pour les contestataires qui fustigent une décision unilatérale, le chef de la junte a violé la charte qu’il a juré de respecter.

Malgré ces critiques et opposition, le président du CNRD reste inflexible. « Le Chronogramme proposé sera soumis au Conseil National de la Transition (CNT) conformément à l’article 77 de la Charte de la Transition », a-t-il tranché.

Pour obtenir l’adhésion autour de ce chronogramme controversé, le Chef de la junte a donné des consignes à son Gouvernement. Il invite Mohamed Béavogui et son équipe à « s’approprier davantage du contenu de la Charte » et à faire de la "pédagogie pour expliquer les enjeux et la vision" de la Transition sur l’ensemble du territoire national, auprès des institutions internationales, du corps diplomatique et des Guinéens de l’Étranger.

Mais dans cette démarche, Mamadi Doumbouya ne veut surtout pas de « cafouillage ». C’est pourquoi, il a recommandé de garder la cohérence dans la communication gouvernementale.

