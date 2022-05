Cérémonie de départ de 20 guinéens pour une formation de praticiens sociaux à Yaoundé au Cameroun

La deuxième promotion de Guinéens se rend à Yaoundé pour entamer 4 mois de formation de praticiens sociaux au Centre d'Excellence Sociale (CSE) de la Fondation Earthworm, une opportunité financée par la Fondation ALCOA.

Vendredi 13 mai 2022. Hôtel Palm Camayenne - Conakry

QUOI : Vingt Guinéens embarquent pour un programme de formation de 4 mois, de mai à septembre 2022, au Centre d'Excellence Sociale (CSE) de la Fondation Earthworm à Yaoundé au Cameroun, le 13 mai 2022, lors d'une cérémonie de départ à l'hôtel Palm Camayenne - Conakry. Cette cérémonie de départ marquera le début d'une deuxième formation pour les praticiens sociaux guinéens entièrement financée par la Fondation Alcoa.

Le groupe de 20 professionnels guinéens représente différentes entreprises, organisations et institutions, et comprend cinq participants issus des communautés locales affectées par les opérations minières dans la région de Boké. Ils suivront une formation théorique de quatre mois au Cameroun (mai - septembre 2022) sur la gestion sociale proactive dans le secteur minier guinéen, suivie de projets pratiques de six mois sur le terrain, de retour en Guinée (septembre 2022 - janvier 2023).

Cette cérémonie se déroulera en présence de représentants de la Chambre des Mines, de l'ANAFIC, du Ministère des Mines, des sociétés minières, de la Fondation Alcoa et des autorités locales, ainsi que des diplômés de la promotion 2021 du CSE Guinée.

QUI : La Fondation Earthworm et le Centre d'Excellence Sociale (CSE), la Fondation Alcoa et le gouvernement guinéen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour plus d'informations :

- A propos de la Fondation Earthworm : https://www.earthworm.org/

- A propos du CSE : https://www.earthworm.org/our-work/programmes/cse

- A propos de la Fondation Alcoa : https://www.alcoa.com/foundation/en