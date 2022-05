Boké : UMS et la Fondation Wazni inaugurent une 7ème école entièrement rénovée et équipée

BOKÉ-La Socité UMS (United Mining Supply), -leader en matière de fourniture de logistique intégrée en Guinée- à travers la Fondation Wazni, poursuit son vaste plan de rénovation et d’équipement des écoles élémentaires dans la commune urbaine de Boké.

Ce vendredi 6 mai 2022, elle a inauguré l'école Primaire de Khougnèwadé 2, complétant à sept le nombre d’établissements ayant été touchés par cet ambitieux programme entamé en décembre 2020. Située dans le quartier éponyme dans la commune urbaine, cette école a un effectif de 588 élèves dont 316 filles, encadrés par 12 enseignants.

Trois cents vingt-cinq millions (325.000.000 GNF) de francs guinéens, c'est le montant total injecté par la Société United Mining Supply (UMS), à travers la Fondation Wazni, pour les travaux de rénovation et d'équipement de cet établissement scolaire public. Cette œuvre va considérablement améliorer les conditions d’apprentissage des enfants et offrir aux encadreurs un meilleur environnement de travail.

La cérémonie de remise de l'infrastructure s'est déroulée ce vendredi, 6 mai 2022, en présence des autorités administrative et éducative de Boké. Étaient également présents, une forte délégation de la société UMS, des représentants de l'association des parents d’élèves (APAE) ainsi que du personnel de l'école.

Les travaux de rénovation ont consisté à : la réfection totale de la toiture, du sol des six salles de classe, a construction de huit (08) cabines de latrines, la peinture de l'école entière, l'équipement des salles de classe en tables-bancs et des matériels bureautiques.

Selon M. Moussa 2 Doumbouya, responsable du Département « Relations Communautaires » de la Société UMS, c'est la 7ème école rénovée et équipée conséquemment par la Société UMS, qui, a-t-il assuré, s'engage à continuer à accompagner l'École guinéenne à travers l'amélioration des conditions d'études des enfants de Guinée.

Pour le 1er Vice-maire de la Commune Urbaine de Boké, Mohamed Aly Camus Camara qui a félicité la Fondation Wazni, ce nouveau geste contribue à atténuer les charges de la Mairie.

Dans son discours, le Directeur de l'école primaire Khougnèwadé2, a indiqué que son établissement compte 588 élèves dont 316 filles encadrés par 12 enseignants dans neuf (09) groupes pédagogiques. M. Florentin Lamah a adressé de vifs remerciements à la société UMS et à la Fondation Wazni pour ce geste. Il s’est engagé pour l’entretien de l’infrastructure.

« J’adresse mes remerciements au donateur pour ce geste magnanime à l’endroit de l'éducation guinéenne. Ouvrir une école, c'est préparer l'avenir d'une nation, un pays ne peut se développer qu'à travers l'éducation et l'enseignement. À travers donc cette activité, je voudrais m'adresser au chef de quartier pour le management et l’accompagnement dans la réalisation de cette école qui aujourd'hui est propre et jolie à regarder. Aux responsables de l’École, on doit maintenir cet édifice en état de propreté, tous les élèves doivent être assidus maintenant surtout que les conditions de travail sont améliorées. Il faudrait étudier bien et à temps », a lancé M. Lamah.

Abondant dans le même sens, le directeur préfectoral de l'éducation de Boké, M. Ibrahima Fofana a aussi remercié la société UMS qui, selon lui, ne cesse d'apporter son soutien au développement de la Guinée et à la qualification du système éducatif dans la région administrative de Boké. Il a invité les bénéficiaires à l'entretien quotidien de ce bijou flambant-neuf.

Après avoir exprimé ses compliments vis-à-vis du donateur, la société UMS, le gouverneur de la région administrative de Boké, Colonel Sékouba Trésor Camara encourage, a laissé entendre que « rénover est plus difficile que construire ». C’est pourquoi, il a invité le personnel de l'école et tous les responsables du quartier Kougnwadé 2 à maintenir la propreté au sein de cet établissement scolaire.

Il a réitéré la disponibilité des autorités administratives pour la pérennisation des acquis de développement. La cérémonie a pris fin par la visite des salles de classe et la remise des matériels didactiques aux responsables d’écoles, dans une ambiance bon enfant.

Dans son programme, UMS entend rénover et équiper onze établissements scolaires dans la commune urbaine de Boké. En plus de Kougnéwadé 2, Koffia, Général Lansana Conté, Baralandé, Dibia, Tamaranssy-, Madina Kébénya, ont bénéficié du même programme (rénovation, équipement, dotation en matériels didactiques).

En Guinée, UMS est un partenaire privilégié des acteurs miniers et industriels. Elle fournit des solutions de logistique intégrée.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com