Responsabilité sociale d’entreprise : GAC verse 14,5 milliards de francs guinéens pour le développement économique de la région de Boké

Kamsar, le jeudi 5 mai 2022 --- Guinea Alumina Corporations S.A. (GAC) a annoncé aujourd’hui avoir versé 14,5 milliards de francs guinéens au Fonds de Développement Économique Local (FODEL) de Boké, et ce, pour l’année de production 2021. Au cours des deux dernières années, ce sont plus de 31,4 milliards de francs guinéens qui ont été versés par GAC au FODEL pour appuyer le développement économique de Boké.

Les sommes remises au FODEL doivent servir à financer des infrastructures, des services sociaux de base et les activités génératrices de revenus contribuant ainsi au développement de l'entrepreneuriat, de l'emploi local et de la valorisation du capital humain.

À titre de rappel, le Fonds de Développement Économique Local, dont la mise en œuvre a été effective en 2020, a été créé par le gouvernement guinéen. Les sommes remises au FODEL par GAC et les autres les sociétés minières sont administrées exclusivement par un comité qui réunit des représentants des élus locaux, de la société civile, des jeunes et des femmes.

Cette communication de GAC intervient conformément à l’article 5 du décret D/2017 285/PRG/SGG qui stipule : « Pour promouvoir la transparence dans le paiement des contributions, tout versement au titre du Fonds de Développement Économique Local effectué par les compagnies minières devra être rendu public dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la date de versement, justifié par une quittance, un reçu ou tout autre document libératoire. La publication du versement devra se faire par voie de communiqué de presse avec ampliation aux conseils communaux concernés et aux ministres en charge des Mines, des collectivités locales, du budget et des finances. Les conseils communaux sont tenus de relayer l’information auprès des communes concernées, conformément aux méthodes de communication prévues dans l’article 219 du code des Collectivités locales. »

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation (GAC) est une filiale à part entière d'Emirates Global Aluminium (EGA), le plus important producteur mondial d’aluminium de première qualité. L'entreprise extrait et exporte de la bauxite, le minerai dont est dérivé l'aluminium. La société exploite une concession minière de 690 kilomètres carrés, située dans le nord-ouest de la Guinée, exporte quelque 12 millions de tonnes de bauxite par an et fournit du travail à 3 000 personnes, dont 94,3 % sont des ressortissants guinéens. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gaguinee.com.