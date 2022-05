Récupération des biens de l’Etat : Près de 4000 bâtiments dans le viseur du CNRD à Nzérékoré

N’ZÉRÉKORÉ- Plusieurs quartiers de la commune urbaine de Nzérékoré sont dans le viseur du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement), la junte militaire au pouvoir en Guinée, qui a engagé un vaste programme de récupération des patrimoines bâtis et non bâtis de l'Etat à travers le pays.

Selon nos informations, les quartiers Mohomou, Ossud, Tilepoulou, Nyen, Dorota, Commercial, Angola sont concernés par cette opération qui a été lancée, mercredi 4 mai 2022, dans la ville de N’Zérékoré.

Après les opérations de marquage des bâtiments situés aux bordures des voiries la semaine dernière, le déguerpissement a été engagé par les autorités locales tôt ce mercredi 04 mai 2022.

Alors que le bulldozer dégageait déjà les emprises de la route du côté de Boma, dans la ville, plusieurs citoyens étaient en mouvement sur toutes les voiries principales pour démonter leurs kiosques et quitter les lieux.

"Je voudrais d'abord remercier la population de Nzérékoré qui a vraiment collaboré avec les forces de défense et de sécurité et particulièrement la préfecture et la mairie. Nous sommes là depuis 7h du matin, mais avant qu'on n’arrive, on a trouvé que les citoyens eux-mêmes ont accepté de décoiffer leurs maisons.

Ce déguerpissement ne vise personne. Nous voulons le développement du pays. Nous voulons que les chaussés soient libérées, pour éviter l'encombrement physique des voiries urbaines. Nous ne sommes pas là pour faire du mal", nous a confié Colonel Alseny Camara, préfet de Nzérékoré.

Après cette étape, les autorités vont s’attaquer à la récupération des domaines de l'Etat. Plusieurs quartiers de la ville sont concernés par ce programme. Même si l'autorité locale n'a pas voulu se prononcer sur le sujet, selon une source bien informée, près de 4000 bâtiments sont concernés par ce déguerpissement qui va bientôt commencer.

"On a déjà établi un programme de travail, on va attaquer les quartiers, dès qu'on va finir avec les emprises des routes. Nous allons aller crescendo comme c'est par étape", a indiqué Moriba Albert Delamou, maire de la commune urbaine de Nzérékoré.

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél. (00224) 628 80 17 43