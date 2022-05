Matoto : une "décision" du ministre Bachir Diallo suscite des inquiétudes…

CONAKRY-Une décision du ministre de la Sécurité et de la protection civile, le Général à la retraite Bachir Diallo, suscite des inquiétudes à Matoto. De quoi s’agit-il ? Explications.

Selon des sources sécuritaires ayant requis l’anonymat, le ministre Bachir Diallo aurait pris la décision de déloger les services de police qui occupent le commissariat central de Police de Matoto au profit du service de la confection des passeports biométriques. C’est par l’intermédiaire du directeur général adjoint de la police nationale que la décision du ministre a été répercutée auprès du service concerné, nous apprend-on.

Le commissariat central de police de Matoto a été rénové et équipé grâce à l’appui de la délégation de l’union européenne. Le local a été inauguré le 31 mai 2017 sous l’égide du ministre de la sécurité d’alors Abdoul Kagbélè Camara.

Le bâtiment a été construit dans le cadre de la mise en place du projet de Police de Proximité. Les travaux de rénovation avaient pris six mois pour un coût total de 2,14 milliards de francs guinéens et le service avait été doté en équipements informatiques et bureautiques dont le coup s’élevait à 3,12 milliards de francs guinéens. Les locaux du commissariat sont composés de 11 (onze) bureaux. Presque toutes les différentes directions de la Police et de la protection civile y sont représentées, selon nos informations.

Mais bien avant la prise du pouvoir par le CNRD, le gouvernement d’alors avait décidé de décentraliser le service passeport presque dans tous les centraux. Et c’est dans ce cadre que le commissariat central de Matoto a bénéficié de cette décentralisation. Un petit bâtiment et un hangar ont été construits pour cela. Sur les lieux d’ailleurs, nous avons remarqué la présence de plusieurs citoyens venus pour la confection de leurs passeports.

Mais il y a de cela trois semaines, le ministre de la sécurité et de la protection civile aurait délégué des émissaires pour venir demander aux responsables de police de quitter le bâtiment du commissariat central pour aller à la routière où il y a un bâtiment de cinq bureaux. La routière quant à elle, va être transférée à Entag.

Or, explique notre source, « le commissariat central de police de Matoto est conçu à l’image d’un commissariat Police de Proximité Français. C’est d’abord des libanais qui l’ont construit et donné au ministère de la sécurité et par la suite l’Union européenne a financé la rénovation et l’équipement. Ceci pour rapprocher la police de la population ».

Il est composé des services de police de Proximité, de la police judiciaire, l’Oprogem, la brigade d’information en droit public. Il y a des violons de garde à vue pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants de façon totalement séparée. « Le hic, là où le ministre leur a dit de partir là, il n’y a pas ce dispositif. Alors, comment vont-ils faire leur boulot dans ces conditions-là ? », s’interroge une source.

Ce n’est pas tout. Pire, d’après notre informateur, cette délocalisation va avoir des impacts négatifs sur la production des cartes d’identités biométriques parce que l’endroit n’est pas approprié.

« Il y aura une pléthore dans les services parce que le bâtiment du commissariat central est composé de 11 bureaux alors qu’à la routière, là où on leur dit d’aller il n’y a que cinq (5) bureaux), dans ces conditions pourront-ils faire des résultats ? c’est compliqué », s’inquiète notre source.

Selon nos informations, les émissaires délégués par le ministre auraient déclaré que les occupants du commissariat central doivent libérer les lieux dans l’urgence. Ce qui voudrait dire qu’on pourrait leur dire de quitter même demain (vendredi), s’inquiète notre informateur.

Interrogé sur cette affaire, le directeur général adjoint de la communication du ministère de la sécurité et de la protection dit ne pas être au courant de cette décision. Un autre haut responsable de la police nationale nous a également fait savoir qu’il n’est pas au courant de cela. Quant au ministre Diallo, son téléphone était fermé.

Siddy Koundara Diallo

