Forécariah : Démolition d'une station-service appartenant à Mamadou Sylla...

FORECARIAH- Une station-service (voir photo en bas de l’article) appartenant à Elhadj Mamadou Sylla, président du parti Union Démocratique de Guinée (UDG) vient d’être démolie. Située sur la route Coyah-Forécariah, cette station a été cassée mercredi 04 mai par un engin de terrassement des services d’infrastructures et des travaux publics, a appris Africaguinee.com.

D’après nos informations, elle se trouve aux abords de la route (Coyah-Forécariahà)à dimension régionale dont les travaux de construction sont en cours depuis 2020, sous le régime d’Alpha Condé.

Interrogé par Africaguinee.com, Mamadou Sylla le propriétaire a confirmé la démolition de la station d’essence. L’homme d’affaires précisé toutefois qu’il n’a pas été indemnisés pour le moment.

« On n’a pas été indemnisé pour moment. Mais comme c’est pour une cause d’utilité publique, on ne s’est pas opposé. J’ai dépêché mon frère sur les lieux avec un huissier pour faire le constat. On s’est entendu sur parole, c’est le paiement qui reste », a-t-il dit.