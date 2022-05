Crimes de sang : "Aucun coupable n'échappera…", prévient Charles Wright

CONAKRY-Alors que Amnesty International demande à ce que des enquêtes -efficaces, indépendantes et impartiales soient menées dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre Alpha Condé et 26 dignitaires de son régime déchu-, Charles Alphonse Wright a pris un engagement.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, a assuré ce jeudi 5 mai 2022, que la présomption d’innocence sera de mise dans cette procédure d’information judiciaire. Toutefois, a-t-il averti, aucun coupable n’échappera, tout comme aucun innocent ne subira la rigueur de la Loi.

« Dieu seul détient la vérité mais pour la mémoire des victimes, sous réserve de la présomption d'innocence, aucun coupable n'échappera et aucun innocent ne subira la rigueur de la loi », a garanti Charles Alphonse Wright.

Procès équitables

Ce jeudi, l’ONG internationale de défense des droits humains a exprimé le souhait que des « enquêtes efficaces, indépendantes et impartiales soient menées sans délai ». Et, qu’au terme de ces enquêtes, « les personnes suspectées soient poursuivies et les auteurs jugés à travers des procès équitables devant des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux. »

Pour Charles Wright, l'application saine de la loi est l'oxygène de la paix publique. « Elle protège le faible et encadre le fort pour le bien social », observe le magistrat.

Dossier à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com