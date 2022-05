CFP Chemin de fer : Le ministère de l'enseignement technique et le Groupe Bolloré signent un partenariat pour la construction de nouvelles infrastructures à Conakry

CONAKRY-Longtemps resté en souffrance, le Centre de Formation professionnelle Chemin de Fer située à Kaloum, sera bientôt redynamisé. Un nouveau centre sera bâti sur un nouveau site à Matoto précisément à Simbaya. Les infrastructures qui doivent finir avant la prochaine rentrée des classes seront construites par Conakry Terminal, filiale du Groupe Bolloré. Pour cette première phase, il s'agit de la construction de huit (08) salles de cours, deux (02) ateliers pratiques, cinq (05) bureaux administratifs, une salle des professeurs, une salle polyvalente, un magasin, des toilettes internes et externes et d'une clôture grillagée.

En prélude à la pose de la première pierre, le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Groupe Bolloré à travers sa filiale Conakry Terminal ont procédé ce jeudi, 05 mai 2022 à la signature de l'accord de financement qui porte sur un montant de 1.900.000.000 GNF (Un milliard neuf cents millions de francs guinéens).

Dès sa prise de fonction, Alpha Bacar Barry, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a sillonné plusieurs écoles professionnelles pour s'imprégner de l'état dans lequel se trouvent les différentes infrastructures. C'est à cette occasion qu'il a constaté l'état de désuétude très poussée du Centre de Formation Professionnelle Chemin de Fer, construit depuis 1940. Pour donc apporter une réponse rapide, les nouvelles autorités ont décidé de relancer un vieux projet qui dormait dans les tiroirs depuis près de douze (12) ans.

« Les chemins de fer restent encore d'actualité dans les solutions de transport et de logistique en Guinée. Pour les prochaines années, que ce soit dans les mines, le transport urbain ou la logistique dans le domaine de l'agriculture, les chemins de fer jouent un rôle important. Donc, former nos jeunes dans ces domaines là et la chaine de valeur liée aux chemins de fer, c'est tout à fait logique. Parce qu'il faut que de plus en plus, des Guinéens montent en compétence pour occuper les emplois qui sont créés dans l'exploitation minière, agricole et dans le développement. C'est ce qui nous motive et qui fait que nous nous sommes investis », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Selon le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'engagement du gouvernement est de mettre à disposition le terrain et de garantir la sécurité.

Pour sa part, Capitaine Kabjanko Kokan, Directeur pays du Groupe Bolloré a justifié cet accompagnement par le fait qu'ils aiment investir dans la formation, gage d'un réel développement.

« J'ai été motivé par monsieur le ministre et son équipe et j'ai accepté. On a visité l'actuelle école des chemins de fer, je suis désolé mais je n'appelle pas ça école. J'ai dit quand-même nous sommes dans le 21ème siècle. Si on veut aider les enfants à aller de l'avant, il faut faire quelque chose de digne pour qu'ils puissent apprendre bien. Naturellement, notre priorité est l'investissement dans le capital humain. C'est ça un investissement garanti », a soutenu le Directeur pays du Groupe Bolloré.

Dans les jours à venir, les deux parties procèderont à la pose de la première des différentes infrastructures qui composent le projet qui sera exécuté dans un bref délai.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23