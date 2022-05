Transition : Doumbouya et le CNRD invités à dévoiler le contenu de la durée des "39 mois"

CONAKRY-Alors que la durée de la transition fixée à 39 mois continue de susciter une levée de boucliers au sein de la classe politique, les faitières des organisations de la société civile ont appelé, mardi 3 mai 2022, le CNRD et le Gouvernement à dévoiler son contenu.

Ces organisations de la société civile invitent notamment les autorités de la transition à décliner les étapes et par échéances avant la soumission du chronogramme au CNT (conseil national de la transition (CNT).

La publication de la durée de la transition par Mamadi Doumbouya a provoqué l’ire des partis politiques, qui dans leur écrasante majorité, ont rejeté la proposition du chef de la junte.

« Nous encourageons les coalitions de partis politiques et les dynamiques sociales à privilégier la concertation avec le CNRD, le Gouvernement et le CNT, pour faire valoir leurs propositions en termes de durée et de contenu de la Transition en cours », ont-ils lancé.

Persuadés qu'avec la concertation toutes les divergences peuvent être aplanies, ces faitières prient chacune des entités à privilégier la concertation pour un dénouement heureux de ce qui semble être un malentendu.

A suivre…

Africaguinee.com