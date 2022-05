Guinée : Ce message fort d’Elhadj Badru qui doit interpeler les fidèles

LABE-A l’occasion de l’Aid El fitr, célébrée ce lundi 2 mai 2022 en Guinée, le grand imam de Labé, Elhadj Mamadou Badrou Bah a, dans son sermon, adressé un message fort qui devrait interpeler les fidèles musulmans. Extrait.

« Sachez fidèles musulmans, si vous adorez Dieu comme cela est recommandé pendant le ramadan et qu’après ce mois saint, vous arrêtez de l’adorer et de faire du bien, vous retombez dans vos plaisirs (…) tous les sacrifices et toutes les prières accomplis ne serviront à rien. Que Dieu nous en épargne.

Ne dites pas que le ramadan est passé, faisons ce qui est illicite. Sachez que ce moi béni, tout comme les 11 autres mois de l’année appartiennent tous à Dieu. Il n’aime pas qu’on transgresse les principes de l’islam dans tous les mois. Il aime être adoré tout le temps jusqu’à la mort.

Fidèles musulmans accordez du respect aux orphelins, ne les rejetez pas, soyez gentils envers les pauvres, soyez unis et solidaires entre vous. (…) Ne vous disputez pas, ne soyez pas en discorde. Soyez des adorateurs de Dieu en communion, faites du bien. C’est ce qui effacera certains de vos péchés.

A vous les jeunes, il vous est interdit de prendre de l’alcool, de la drogue ou de faire des choses illicites en ce jour de fête », a lancé le grand imam de Labé.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com