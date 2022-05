Aïd el fitr : Le message du colonel Mamadi Doumbouya…

CONAKRY-A l’instar de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles musulmans guinéens ont célébré ce lundi 02 mai 2022, la fête de l’Aïd-El-fitr, marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan.

A Conakry, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a accompli son devoir religieux dans la cour du Palais Mohammed V où la prière a été dirigée par le grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara.

Tout de blanc vêtu, le dirigeant guinéen avait à ses côtés plusieurs membres du Gouvernement, mais également certains de ses proches collaborateurs de la présidence, a-t-on appris.

Sous une fine pluie qui fouettait la capitale Conakry, le premier imam de la Grande Mosquée Fayçal, El Hadj Mamadou Saliou Camara a prêché la « paix, l’unité nationale » et prié pour le « renforcement du tissu social » en Guinée, selon une note de la présidence parvenue à Africaguinee.com.

Message du colonel Doumbouya

Le ministre porte-parole de la Présidence, Colonel Amara Camara, au du nom du Colonel Mamadi Doumbouya, a formulé des prières pour la Guinée.

« Au nom du Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef de l’Etat, Chef suprême des forces Armées, je voudrais remercier Dieu qui nous a permis de voir ce jour et en son nom personnel, pour dire qu’il s’est acquitté comme tous les fidèles musulmans à une obligation religieuse.

La fête d’aujourd’hui, il a prié avec tous les musulmans et il a imploré la Grâce de Dieu pour qu’il accepte nos prières et jeûnes et qu’il répande sa Grâce et tous ses biens faits sur la Guinée », a déclaré le colonel Amara Camara.

Africaguinee.com