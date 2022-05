Aid El Fitr : le message de Cellou Dalein Diallo depuis la Mecque…

DJEDDA- Les fidèles musulmans ont célébré ce lundi 02 mai 2022, la fête de l'Aid El Fitr, marquant la fin du mois de ramadan.

A cette occasion, Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG ( Union des forces démocratiques de Guinée) a adressé un message à l'endroit de ses compatriotes.

Depuis la Mecque où il est en visite spirituelle depuis une dizaine de jours, l'ancien Premier ministre a prié pour que la paix règne en Guinée.

"Qu'Allah le Tout-puissant exauce notre jeûne, accepte nos prières et conduise la Guinée sur la voie de la paix et de la réconciliation et de la prospérité", a-t-il lancé, depuis la Mecque.

A suivre…

