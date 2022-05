Teliano : "Ce n’est pas au CNRD de s'asseoir en bande de petits copains inexpérimentés pour nous imposer un diktat…"

CONAKRY-Visiblement, une frange importante de la classe politique reprouve le délai de 39 mois annoncé, samedi 30 avril 2022 par le chef de la junte, comme durée de la transition. Interrogé ce dimanche 1er mai 2022, Jean Marc Teliano, leader du parti rassemblement intégré de Guinée (RDIG) n’a pas caché sa colère contre le CNRD. Ce dirigeant politique a exprimé son « désaccord » par rapport à la durée définie par le colonel Mamadi Doumbouya. Une durée qui selon lui, s’apparente à celle d’un mandat présidentiel. Il prévient que ce n’est pas aux membres du CNRD de s'asseoir en bandes de petits copains inexpérimentés pour imposer leur diktat aux autres. L’ancien ministre rejette catégoriquement la décision de la junte.

« En tant que président du RDIG, je rejette vigoureusement avec la plus grande énergie ce chronogramme. D'abord, le CNRD est en train de se prendre dans son propre piège. Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, a déclaré qu'il y a plus de 50 propositions faites par les forces vives (partis politiques, société civile et syndicats). Or, dans le décret instituant le cadre de dialogue inclusif, ils ont prévu 20 représentants pour les coalitions, 03 pour le gouvernement, 05 pour la société civile, 03 pour les syndicats et 02 pour la presse. Ce qui fait 33.

Donc, si on nous parle de 54 propositions, c'est un mensonge. Ils sont en train de tromper le peuple. Et mieux, ce n'est pas au CNT de valider un chronogramme. C'est pourquoi, j'ai bien apprécié la sortie de Yamoussa Sidibé (conseiller national) qui dit que ce n'est pas au CNT de valider le chronogramme. L'article 77 est très clair. On dit le CNT, le gouvernement, la société civile, les forces vives déterminent le chronogramme de la transition.

Si on parle de 39 mois, pour moi ça équivaut à la durée d’un mandat alors qu'une transition n'est pas un mandat. Je suis désolé. Ils ne peuvent pas nous donner leur diktat. Je l'ai toujours dit, ils agissent comme un Général de troupe qui donne des ordres à ses soldats. Nous ne sommes pas les soldats du CNRD. Nous sommes des partenaires. Et si on est des partenaires, nous devons nous retrouver pour définir un chronogramme ensemble qui fera force de loi.

C'est ça le cadre de dialogue que nous avons toujours demandé haut et fort. Mais ce n'est pas à eux de s'asseoir en bandes de petits copains inexpérimentés pour nous imposer un diktat. On n'acceptera pas. Moi en tant que président du RDIG, mon parti rejette avec la plus grande énergie ce chronogramme », a martelé Jean Marc Telliano qui a annoncé une réunion d'urgence avec sa coalition politique pour se prononcer que cette actualité.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com