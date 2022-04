Le parti de Sidya Touré rejette la durée de la transition : "C’est excessif…on n’est pas d’accord"

CONAKRY-La durée de la transition (39 mois), dévoilée par Mamadi Doumbouya, samedi 30 avril 2022, dans la soirée, vient d’être rejetée par l’Union des Forces Républicaines (UFR), formation politique dirigée par Sidya Touré. Un rejet qui laisse craindre un éventuel bras de fer entre la junte et une partie de la classe politique. Interrogé dans la soirée, le secrétaire exécutif de l’UFR, Saikou Yaya Barry n’a pas mâché ses mots. Il dénonce une décision unilatérale.

‘’Il faut reconnaitre qu’on n’est pas d’accord avec cette décision unilatérale prise par la junte. C’est un habillage de dire que cela d’écoule d’une concertation de la majorité des guinéens. Je rappelle que la majorité des guinéens, jusqu’à preuve de contraire sont avec les grandes formations politiques du pays, notamment l’UFR, l’UFDG et le RPG’’, a martelé Saikou Yaya Barry, joint dans la soirée par Africaguinee.com.

C’est inadmissible

Ce haut responsable du parti UFR soupçonne la junte de vouloir imposer unilatéralement aux guinéens un durée longue de la transition qui, selon lui, est inacceptable. « C’est quelque chose qui est inadmissible. Si vous avez bonne mémoire, les rumeurs ont couru comme quoi cette junte voulait finir le mandat de Alpha Condé (président déchu par la junte en septembre 2021, ndlr). Apparemment ils sont en combine avec Alpha Condé pour finir son mandat. Sinon tout le monde sait qu’une transition plus elle dure, plus les choses se compliquent », s’est offusqué M. Barry.

La Transition en cours a pour finalité, de restaurer, de renforcer la démocratie et l'État de droit, a déclaré samedi soir le colonel Doumbouya dans son adresse à la Nation. « Je ne décide pas seul, j'agis avec tout le monde », a-t-il précisé, soutenant que la durée de la transition qui est de 3 ans trois mois (39 mois), résulte des consultations menées auprès de toutes les composantes de la Nation.

Trois ans, c’est excessif

Saikou Yaya Barry craint que la durée de la transition ne conduise le pays dans l’abîme. ‘’Cela permettra d’enrichir une oligarchie au sommet de l’Etat mais qui ne permettra pas le développement socio-économique du pays. N’oublions surtout pas que c’est une junte qui n’est pas venue avec un projet de société et un programme de développement. Ils ont pris le pouvoir et installer la transition (…), normalement c’est pour ouvrir un dialogue avec les formations politiques et nous ramener vers un ordre constitutionnel. Trois ans c’est excessif, trente-neuf mois, c’est encore plus ‘’ a-t-il dit, avant de rappeler la position de l’UFR face à cette question.

Que fera l’UFR ?

‘’Nous avions proposé 15 mois et beaucoup parmi ceux qui ont proposé moins de dix -huit mois vont se retrouver et nous allons ensemble décider de ce qu’on doit faire. Donc en ce moment la décision reviendra aux formations politiques’’, a expliqué Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13