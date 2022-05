Durée de la transition : "C’est une menace pour la paix", prévient le FNDC

CONAKRY-Le front national pour la défense de la constitution a exprimé son désaccord sur la durée de la transition annoncée vendredi 30 avril par le Président de la transition.

Dans un communiqué publié dans la nuit du dimanche 1er mai 2022, la Coordination Nationale du FNDC a dénoncé la violation de l'article 77 de la charte de la transition. En claire, elle désapprouve la durée de 39 mois.

"Dans le souci de la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale, la Coordination Nationale du FNDC considère que le discours du président de la transition est inopportun dans un contexte où les acteurs sociopolitiques exigent la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif sous la supervision de la communauté internationale", estime Foniké Mengué et ses alliés.

Une menace pour la paix et l’unité nationale

Ils prennent à témoin l'opinion nationale et internationale face à cette attitude des autorités de la transition qui constitue une « menace pour la paix et l'unité nationale » en Guinée.

Pour la Coordination Nationale du FNDC, il est "inadmissible, inconcevable et inacceptable que le Conseil National de la Transition entérine cette proposition de la junte qui ne repose sur aucun fondement juridique".

Avertissement au CNT

Elle a par ailleurs rappelé aux membres du CNT qu'ils "sont individuellement et collectivement co-responsables de la paix et de la stabilité de notre pays en cette période particulièrement sensible de la transition".

La Coordination Nationale du FNDC appelle les citoyens guinéens pro-démocratie à rester mobilisés sur chaque périmètre du territoire national pour sauver la transition en cours. Dans les jours à venir, la Coordination Nationale du FNDC fera une adresse importante au Peuple de Guinée épris de paix, de justice sociale et de démocratie.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

