Transition, investissements, maison de Miriam Makéba : les confidences de Lekoa Solly Mollo, Ambassadeur de l'Afrique du Sud en Guinée

CONAKRY-Le 27 avril dernier, l’ambassade d'Afrique du Sud en Guinée a célébré, dans un réceptif hôtelier de la place, la fête d'anniversaire de son pays. La cérémonie a réuni des hommes d'affaires, des banquiers, des activistes, des miniers, des artistes et d'anciens diplomates. Cette célébration a été aussi une opportunité pour ces nombreux invités de parler d’opportunités d'affaires entre la Guinée et l’Afrique du Sud. A cette occasion, Lekoa Solly Mollo, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Guinée s'est confié à un de nos reporter.

AFRICAGUINEE.COM : Qu'est-ce que cette journée représente pour vous ?

LEKOA SOLLY MOLLO : On célèbre la victoire contre le mal, le droit, la liberté politique. Que la nouvelle génération sache : D'où on vient ? D'où on est-ce qu'on va ? Qu’elle comprenne le combat qui a été mené et qu'on renforce la démocratie pour elle.

Pourquoi il y a-t-il un nombre si important d’investisseurs et des hommes d'affaires ?

Vous avez tous participé à la célébration de la fête nationale, qui correspond à la journée de libération de l'Afrique du Sud. Nous avons fait une rencontre restreinte de réseautage entre les hommes d'affaires pour construire une plate-forme d'échanges. Nous sommes à la période post covid-19, on ne peut pas se permettre d'organiser un grand événement avec un grand nombre de personnes et observer tout le protocole dans ce sens. C’est la raison pour laquelle on a réuni un certain nombre de personnes pour faire du réseautage entre les hommes d'affaires à l'occasion de la célébration de l'anniversaire Sud-Africaine.

Quelles sont vos attentes suite à cette rencontre ?

D'abord, je suis très content du fait que les participants ont apprécié la façon dont nous avons fait cette séance de réseautage. C'est la bonne manière afin que nous puissions nous donner la main, travailler avec la communauté pour promouvoir l'investissement, les entreprises et les partenariats entre les pays. C'est cette approche que nous avons mise en place par rapport à cette célébration.

Durant vos échanges, vous avez parlé de Miriam Makeba, de sa maison à Dalaba. Qu'est-ce que vous comptez de faire dans ce sens ?

C'est la première rencontre de ce genre. Il est prévu d'autres pour pouvoir mieux de discuter de cette affaire. Aujourd'hui, je ne peux pas m'exprimer au nom des entreprises ou d'autres structures, mais l'essentiel est que nous allons continuer à échanger parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce sens-là, il y a le ministre du tourisme, il y a des engagements à faire. Au-delà de tout, il y a la famille de Miriam Makéba, parce que c'est une propriété privée. Donc, il y a assez de choses. C'est une première rencontre, au fur à mesure il va y avoir des interactions entre les intervenants et les choses vont évoluer.

Le sous-sol de la Guinée regorge d'importantes ressources minières. Est-ce que vous comptez attirer plus d'entreprises Sud-Africaine pour y investir ?

Il y a assez des sociétés minières Sud-africaines en Guinée. L'Afrique du Sud et la Guinée sont tous des pays miniers. Donc, nous allons nous donner la main pour travailler ensemble.

La Guinée est dans une phase de transition politique. Comment votre pays compte-t-il accompagner ce processus ?

Vous savez, nous sommes dans un système multilatéral. L'Afrique du sud appartient à l'union africaine, il y a aussi des organisations internationales et sous régionales. Mais au-delà de ça, si la Guinée vient individuellement vers l'Afrique du Sud pour exprimer spécifiquement ses besoins, en ce moment ça devient autre chose. Vous avez vu le cas du Mali qui a identifié certains pays tels que la Russie pour pouvoir l'aider à avoir certaines choses. Mais dans un contexte global, l'Afrique du Sud fait partie des organisations continentales.

Entretien réalisé par Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

