Guinée : Le RPG arc-en-ciel aussi tourne le dos à la junte…

Le RPG arc-en-ciel ne prendra pas part, ce vendredi 29 avril 2022, à la rencontre de restitution du contenu des propositions relatives au chronogramme de la transition. Ce qu'a confié ce matin, un responsable du parti Africaguinee.com.

Après l'ANAD, l'ancien parti présidentiel également a décidé de tourner le « dos » au Gouvernement mis en place par la junte. Le parti d’Alpha Condé qui subit une vague d’arrestations et d’incarcérations de ses hauts dirigeants restent campé sur sa position.

La coalition politique dirigée par Cellou Dalein Diallo, quant à lui, a déjà tranché depuis hier sur sa participation ou non à ce rendez-vous. L'ANAD tout comme d’autres partis membres du G58 ont opté pour le boycott.

Quid du FNDC ?

Dans un courrier-réponse adressé au ministre Mory Condé, Foniké Menguè qui dirige le FNDC, a estimé que ce cadre n'est pas "approprié" pour discuter d'une question aussi importante que la durée de la transition.

« Le FNDC a toujours sollicité la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif des forces vives de la nation et les autorités de la transition conformément à l'article 77 de la charte de la transition, pour discuter de façon objective de la durée et de toutes les questions importantes liées au processus de la transition en Guinée », a fait observer Foniké Mengué, qui a précisé que le FNDC décline sa participation à cette rencontre et les conclusions qui en découleront.

