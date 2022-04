Comment définir la durée de la transition? Mory Condé précise...

CONAKRY-Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a apporté des précisions ce vendredi, 29 avril 2022, sur la façon dont la durée et le chronogramme de la transition seront fixés.

S’exprimant en marge de la restitution des différentes propositions faites par les forces vives de la nation pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, Mory Condé a rappelé les dispositions de l’article 77 de la charte de la transition. Il a précisé que les résultats qui ont été présentés résument l'ensemble des propositions faites par les forces vives de la nation, y compris les acteurs qui ont opté pour le boycott.

Au total, 54 propositions de durée de la transition ont été recensées par le comité de synthèse mis en place à cet effet (20 coalitions politiques, 02 partis politiques, 27 plateformes de la société civile et 05 centrales syndicales).

« Nous avons présenté les propositions faites par les coalitions de partis politiques au nombre de 20 sur 22, une trentaine d'organisations de la société civile et 05 centrales syndicales qui ont proposé des durées allant de 18 à 52 mois. Nous voulons que notre travail soit transparent. C'est pourquoi, nous avons appelé tout le monde pour présenter à l'opinion nationale et internationale, la proposition de chaque entité relative aux activités de la transition, les recommandations qu'elles souhaitent faire et les nouvelles propositions d'activités », a dit le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Malgré l'absence des plus grandes coalitions politiques aux concertations, Mory Condé qui s'est basé sur l'article 77 de la charte de la transition, a soutenu que celles-ci ont fait des propositions via les médias. Et, le document final qui permettra de définir la durée et le chronogramme de la transition, sera fait au nom de toutes les forces vives de la nation y compris les absents.

« L'article 77 de la charte dispose que la durée et le chronogramme de la transition seront définis de commun accord entre le CNRD et les acteurs des forces vives. Ces acteurs des forces vives, c'est eux qui étaient là ce matin. Ceux qui se sont abstenus de venir dans cette salle ont également fait des propositions par voie de presse que nous avons bien voulu prendre en compte. Donc pour nous, les résultats qui ont été présentés ici résument l'ensemble des propositions faites par ces acteurs des forces vives de la nation. Parmi les 23 coalitions existantes en Guinée aujourd'hui, 20 sont présentes dans cette salle. Les trois qui ne sont pas là, ont également pris le soin de faire leurs propositions mais par voie de presse. Le document consolidé qui sera transmis à l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux reflètera le contenu non seulement de ceux qui étaient présents mais également de ceux qui n'étaient pas là mais qui ont fait des propositions par voie de presse », a martelé Mory Condé.

A en croire le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à l'issue des amendements et nouvelles propositions, le document consolidé sera transmis au CNRD qui, à son tour fera la proposition au Conseil National de Transition (CNT) pour déterminer la durée et le chronogramme de la transition.

A suivre…

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23