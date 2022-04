Chalco Guinea Company S.A fait des dons de provisions pendant ce mois de Ramadan aux différentes parties touchées par son projet Boffa

A l’occasion du mois de Ramadan, Chalco Guinea Company S.A a fait des dons de 164 sacs de riz, 44 sacs de sucre, 168 bidons d’huile d’arachide, 2 sacs d’oignons et des paniers de provisions aux communautés et autorités impactées, la grande mosquée de Boffa et partenaires tout en leur exprimant ses meilleurs vœux. Au cours de cette distribution, la société était beaucoup appréciée par ses voisins.

« Le mois de Ramadan qui est considéré par les musulmans comme le mois le plus béni islamique, Chalco Guinea Company S.A respecte la culture et la croyance des habitants locaux et souhaite tous les musulmans de passer un très bon Ramadan ». Pendant cette visite, les représentants de Chalco Guinea Company S.A ont visité respectivement les imams et autorités, a écouté les souhaits et demandes des habitants locaux et y a répondu avec patience. Chalco Guinea Company S.A espère que toutes les parties prenantes continuent à communiquer suffisamment. Elle s’engage à faire de son mieux pour assumer ses responsabilités sociales et faire du bien aux communautés.

Les habitants locaux ont exprimé leurs remerciements et leur bonne foi à la Société. « Chalco Guinea Company S.A n’a jamais oublié de donner des provisions nécessaires aux communautés aux moments des Ramadans. Elle nous a aidés à passer des Ramadans très joyeux. Nous remercions Chalco Guinea Company S.A de ses contributions au développement local et nous engageons de l’aider à construire une bonne ambiance d’exploitation afin de lui permettre de se développer de mieux en mieux ».