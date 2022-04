Page noire : Master-G, co-animateur du "Journal Rappé" d’Espace TV a tiré sa révérence…

CONAKRY- C'est une autre étoile de la musique urbaine de Guinée qui vient de s'éteindre ! Après le reggae man Abdoul Jabbar et Navigator, c'est au tour de Masta -G, de passer l’arme à gauche.

Bakaly Zouwouyi Béavogui a tiré sa révérence ce jeudi 28 Avril 2022, des suites de maladie.

Ce Rappeur aux flows et rimes ordonnés s'est révélé au grand-public au début des années 2000 dans la compilation " Saga Hip Hop", avec son titre phare " Je ne suis pas né dans un château".

Artiste engagé pour la cause et la culture Africaine, MASTA- G, était pour les jeunes générations du "Rap conscient "un repère et un incontournable pionnier du Rap old school.

BAKALY était jusqu'à nos jours rédacteur en chef de "Journal Rappé" chez nos confrères de la Télé Espace TV.

Dors en paix Masta-G

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224 655 31 11 13