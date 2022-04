Hassimiou SOUARE, DGA de l'AGUIPE : "Être nommé est une chose, être reconduit est la preuve d’une confiance renouvelée…"

CONAKRY-Reconduit à son poste de Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne pour la promotion de l’Emploi (AGUIPE), M. Mamadou Hassimiou Souaré, a tenu un discours poignant dans lequel il remercié le chef de l’Etat, colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance placée en sa personne afin de continuer sa mission au sein de cette Agence. GUIPE. Il s’est engagé à travailler de concert avec le nouveau Directeur Général. Africaguinee.com vous livre ci-dessous la teneur de son discours.

Madame la Cheffe de Cabinet,

Madame la Conseillère chargée du Travail, de l’Emploi et des lois sociales,

Monsieur l’Inspecteur Général,

Messieurs les Directeurs Généraux entrant et sortant,

Chers collaborateurs de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi,

Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités,

Permettez-moi à l’entame de mon propos, de rendre grâce à Dieu, le Miséricordieux, qui dans sa magnanimité infinie, m’a permis de vivre cet autre jour qui marque un tournant décisif dans ma carrière professionnelle. Je tiens en cet instant précis, à renouveler mes remerciements à l’endroit de Monsieur le Président de la Transition guinéenne, Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya.

Cette nomination me confirmant, je la prends avec humilité, tout en mesurant la lourde responsabilité qui est la mienne, en tant que « copilote » de l’avion « AGUIPE ».

L’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi est cet instrument de l’Etat chargé de la mise en œuvre de la politique nationale du Gouvernement sur les questions d’emploi et de métiers.

Aux côtés de mon frère, le DG sortant M. Sékouba MARA, j’ai participé à insuffler une nouvelle dynamique à l’AGUIPE. En si peu de temps de collaboration nous avons réussi à consolider les bases fondamentales pour un meilleur fonctionnement de l’Agence. Il s’agit notamment d’une meilleure gestion des ressources humaines, la mise à disposition d’un manuel de procédures et d’un règlement intérieur qui sont en cours de finalisation ; la réalisation de toutes les activités contenues dans notre plan d’action 2021. Ce bilan qui est loin d’être exhaustif est celui de toute l’équipe, le personnel de l’AGUIPE sous le leadership de M. Sekouba Mara.

En moins de 2 ans de collaboration donc, nous avons réussi à former une famille. M. Mara n’était pas qu’un collaborateur, mais un frère avec qui je partageais TOUT. La vie d’une Nation étant très dynamique, je ne me fais aucun doute que M. Mara continuera à la servir avec le même dévouement qu’à l’AGUIPE.

Par ailleurs, je prends l’engagement solennel qu’avec le nouveau Directeur Général M. Aribot, nous arriverons à bon port. Vous pouvez compter sur moi autant je sais compter sur vous dans la complémentarité, la collégialité, la fraternité au service de notre chère nation.

Mesdames et messieurs

Distingués invités,

Chefs collaborateurs,

Être nommé est une chose ; être reconduit est la preuve d’une confiance renouvelée de la part du Premier Responsable de notre pays, le Colonel Mamadi Doumbouya. Il s’agira désormais, à partir de cet instant précis, de s’engager dans la dynamique du Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNRD) pour mériter la confiance que le Chef de l’Etat a bien voulu placer en ma modeste personne.

Avant de finir permettez-moi de remercier des personnes qui me sont chères et non des moindres: ma chère mère qui continue à nous témoigner de son amour tout en essayant de combler l’absence ô combien difficile de mon défunt père ( qu’Allah lui fasse Miséricorde), ma chère épouse, ma compagne de tous les instants, et en toutes circonstances, mes garçons le socle de ma vie, mes frères et sœurs et à tous ceux qui m’ont permis de tracer mon chemin aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle, qu’ils y trouvent l’expression de toute ma gratitude.

Je dédie également cette nomination à mon défunt père, Elhadj Thierno Diaka Souaré, journaliste émérite qui a donné sa vie pour ce pays.

Je suis convaincu qu’avec le Directeur Aribot, sous le leadership du ministre Youmbouno, nous ne manquerons pas à notre mission et les résultats seront au rendez-vous dans cette agence.

Je vous remercie !

Dieu bénisse la Guinée