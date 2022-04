Guinée : retour à la « case départ » pour la défense de Kassory et cie…

CONAKRY- Alors qu’ils s’étaient opposés à la comparution de leurs clients -Dr Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogu-, devant la chambre d’instruction de la Crief, Maître Sidiki Bérété et ses confrères font un rétropédalage après leur défaite dans le référé pénal.

Ils annoncent qu’ils viendront à la Chambre d’Instruction, là où ils avaient refusé que leurs clients comparaissent.

« De toutes façons, on reste sur notre faim. Comme on nous exige de comparaître maintenant par la volonté du procureur, on viendra devant le cabinet d'instruction », a laissé entendre maitre Bérété.

Accusés de délits de détournement de deniers publics, de corruption d'agents publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, Dr Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui sont en détention depuis 06 avril dernier à la maison centrale.

Le 27 avril dernier, la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a rejeté leur demande de « mise en liberté immédiate » parce que « mal fondée ». Leurs avocats dénoncent un « déni » de justice et menacent le juge de la Crief de poursuites judiciaires.

« Le président de la CRIEF peut être poursuivi pour déni de justice parce que, le ministère public ne s'est pas opposé à la levée des mandats. On a fait le débat, le ministère public voulait justifier le bien-fondé de sa procédure mais ne s'est jamais opposé. Vous avez formulé une demande, l'adversaire a acquiescé, qu'est ce qui empêchait le juge de lever le mandat ? Mais, il a été intimidé. Il a manqué de courage aussi à cause du décret qui est venu intervenir pour pouvoir le dissuader parce c'est intéressant », a flétri l'avocat.

