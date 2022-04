Assises nationales : Le rapport sera remis ce vendredi au Colonel Doumbouya

CONAKRY-Institué pour diriger les travaux des assises nationales, le Comité National des Assises (CNA) s'apprête à soumettre au président de la transition, le rapport provisoire de ses activités.

Que contient le document qui sera remis ce vendredi 29 avril au Colonel Mamadi Doumbouya ? Dr Makalé Traoré, porte-parole du CNA a dévoilé ce jeudi 28 avril 2022, un coin du voile sur les grandes lignes du document.

« Vous avez dans ce rapport provisoire, tout ce qui, aujourd'hui constitue le talon d'Achille en termes de violation et de violences dans notre pays. Vraiment, les Guinéens se sont déplacés, ils sont venus se faire écouter au-delà de leur appartenance politique, ethnique et régionale. C'est à saluer et grand merci aux populations guinéennes d'avoir entendu cet appel. Nous en avons besoin pour avancer et l'espoir est permis », se félicite la porte-parole du CNA.

Dr Makalé Traoré, dit avoir été marquée durant ces assises nationales, par la volonté affichée par le Colonel Mamadi Doumbouya, décidé à respecter les conclusions et recommandations qui lui seront faites.

Avancer malgré les ressentiments

« Si ces écoutes ont continué jusqu'à maintenant, c'est à cause de l'engouement des Guinéens. Au départ dubitatifs, ils ont compris le sérieux au fil des jours. Nous saluons cette attitude des Guinéens parce qu'il faut avancer. Malgré nos ressentiments, nos difficultés, tous ce que nous avons subi, nous n'avons pas le choix. Il faut à un moment donné s'arrêter, se dire certaine vérité et se pardonner. Sans le pardon, on ne peut pas avancer. Naturellement, ce pardon est adoubé aux actes concrets à poser qui correspondent aux besoins et aux attentes des Guinéens », a déclaré Dr Makalé Traoré.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23