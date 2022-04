Région Kankan : Le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) lance la formation de 40 jeunes en entrepreneuriat

KANKAN- Sous l’égide du Ministère de la jeunesse et des Sports, le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), -un établissement public à caractère administratif-, a procédé ce mardi 26 avril 2022 au lancement du projet de formation de 40 jeunes à l'esprit d'entreprise et de financement des micros projets. L'événement a eu lieu à la maison des jeunes de Kankan.

Piloté par la directrice générale de FONIJ Mme Mariama Ciré Baldé, ce projet de formation a pour objectif de promouvoir chez les jeunes, l’esprit d’entreprise, soutenir et financer les programmes et projets de formation qualifiante en faveur des jeunes en vue de favoriser leur insertion socio-économique et professionnelle. Cet atelier de formation des promoteurs en esprit d’entreprise et développement personnel va toucher 40 jeunes répartis entre les préfectures de la région et la ville de Kankan. Les bénéficiaires sont repartis comme suit.

Kankan : 20 entrepreneurs ;

Kouroussa : 5 entrepreneurs ;

Siguiri : 5 entrepreneurs ;

Mandiana : 5 entrepreneurs ;

Kérouané : 5 entrepreneurs.

Le coup d'envoi de cet atelier de formation a été donné par les autorités administratives de Kankan (gouvernorat, les responsables de la préfecture et le Directeur Préfectoral de la Jeunesse). Dans son discours d'ouverture, M. Mamadi Keita, représentant le gouverneur de Kankan a invité les participants à être dans l'esprit du FONIJ afin devenir des entrepreneurs modèles dans le monde des affaires.

"Au nom de Monsieur le gouverneur, de l'Inspecteur Régional, et en mon nom propre, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans les locaux de la maison des jeunes de Kankan dans le cadre de la formation des jeunes entrepreneurs à l'esprit d'entreprise et de financement des micro-projets. Ceci étant, je vous exhorte au nom du gouverneur et de l'ensemble des cadres du gouvernorat au travail bien fait, et à être dans l'esprit du Fonds national d'insertion des jeunes. Je ne saurais terminer sans dire merci aux cadres de la maison des jeunes de Kankan qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette formation, mais aussi aux formateurs du FONIJ et à tous les agents techniques qui les accompagne", a-t-il déclaré.

La première phase de cette formation s'étendra sur trois jours pendant lesquels ces jeunes qui détiennent déjà leurs entreprises seront outillés sur la gestion efficiente des entreprises, la fructification des revenus et la connaissance de soi. Ensuite, quinze (15) jeunes seront retenus à l'issue d'une évaluation pour la seconde étape. Ainsi, ces 15 lauréats bénéficieront d’un accompagnement technique et financier du FONIJ. Mohamed Issa Sacko Responsable Communication et Relations Publiques du Fonds national pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ) revient sur le contexte de cette formation.

"La formation réunit les jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans. Elle vise à former 40 jeunes que nous avons identifié dans les différentes préfectures de la région administrative de Kankan en entreprenariat durant 3 jours. Au bout de ces trois jours, une évaluation sera faite pour retenir 15 jeunes. Ces 15 jeunes vont donc poursuivre la formation jusqu'au 11 Mai 2022. À la fin de cette séance, ils vont nous présenter des projets que nous allons financer. Mais il faut que ces projets répondent aux critères demandés, c'est à dire que les projets présentés doivent forcément être des créateurs d'emploi et générateurs de revenus. Car nous voulons des entreprises capables d'aider l'Etat à créer de l'emploi mais aussi tirer d’autres jeunes de l’ornière. Ce processus sera finalisé par le suivi- l'évaluation des différents projets financés par le FONIJ. Nous ne nous arrêterons pas ici, nous irons dans d'autres régions pour former d'autres jeunes", a-t-il expliqué.

Au cours de cette formation, les participants ayant la fibre entrepreneuriale seront intégrés dans un processus de sensibilisation à la culture générale sur le monde de l’entreprise, ainsi que les méthodes d’élaboration d’un plan d’affaires simplifié.

‘’La thématique fondamentale, c'est l'esprit d'entreprise en direction des jeunes entrepreneurs et fondamentalement axé sur le financement des microprojets. Nous avons plusieurs sous-thèmes, d'abord le développement personnel, la communication, c'est à dire initié ces jeunes qui sont capables de devenir demain ce qu'ils veulent devenir. Tout ça pour mettre en relief leurs projets", a précisé Cheick Sanoussy Keita formateur.

De leur côté, les bénéficiaires se sont réjouis de la qualité de la prestation des formateurs et des thématiques abordées.

"Le début de cette formation m'attire déjà, car les formateurs sont performants. Je sûr et certains qu'avec la qualité de la communication des formateurs, nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances et expériences dans le monde de l'entreprenariat ", a déclaré Konaté Ousmane.

Lancé ce 26 avril, cet atelier de formation va se poursuivre jusqu’au 11 Mai 2022, toujours à la maison des jeunes de Kankan. Il faut noter que cet atelier a pour Objectifs spécifiques :

- Identifier 40 jeunes (filles et garçons) porteurs de projets ; - Former 40 jeunes (filles et garçons) en entrepreneuriat ; - Sélectionner et financer les meilleurs projets ; - Autonomiser les jeunes et Créer de l’emplois - Assurer le suivi-Évaluation des projets financés.

Les Critères d’identification des jeunes bénéficiaires sont :

Être âgé (e) de 15 à 35 ans ; Avoir un microprojet (entreprise) générateur de revenus et créateur d’emplois ; Avoir un plan d’affaires ou la maîtrise des besoins de son projet ; Être disponible à suivre une formation sur une durée de 15 jours ; Être engagé à suivre le processus d’accompagnement jusqu’à la fin ; Adhérer aux principes et valeurs du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ). (Une Jeunesse épanouie, Un Avenir Radieux)

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com