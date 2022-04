Ramadan 2022 : LafargeHolcim Guinée offre des denrées alimentaires à cinq quartiers de Matoto et Dubréka

CONAKRY-Fidèle à sa tradition d’entreprise proche des citoyens, la société LafargeHolcim Guinée, ex Ciment de Guinée, a de nouveau apporté le sourire aux populations de cinq (5) quartiers des communes de Matoto et Dubréka qui entourent son usine. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise.

C’est à travers son programme ‘’Urgence Ramadan’’ qui est à sa troisième année, que LafargeHolcim Guinée a fait cet important don de riz et du sucre aux quartiers Lansanaya, Bailobaya, Tanga, Kalokhoya et Ansoumanyah plateau. La remise a eu lieu ce mardi 26 avril 2022, dans ces quartiers respectifs en présence des responsables locaux et certains dirigeants de la société donatrice.

Selon la responsable Communication, Relations Publiques et Développement Durable chez LafargeHolcim Guinée, il s’agit en tout de 35 tonnes (riz et sucre) destinées aux populations les plus démunies de ces quartiers riverains de la société. Une initiative très appréciée des populations.

« C’est une initiative qui consiste à distribuer des denrées alimentaires dans les cinq (5) quartiers qui entourent l’usine durant ce mois saint de ramadan. Aujourd’hui, nous sommes là pour distribuer 20 tonnes de riz et 15 tonnes de sucres aux plus démunies des quartiers. C’est également l’occasion pour nous d’annoncer des initiatives plus durables qui seront implémentées dans les semaines à venir. Nous allons lancer la deuxième édition de la bourse d’étude, nous allons former des femmes à la saponification, à l’entrepreneuriat et également lancer une PME (petite et moyenne entreprise) locale pour encourager l’entrepreneuriat jeune », a expliqué Aminata Rabi Condé, Responsable Communication, Relations Publiques et développement durable chez LafargeHolcim Guinée.

De ce don, chaque quartier a reçu quatre (4) tonnes de riz et trois (3) tonnes de sucre. Dans les quartiers concernés par le programme, les différents responsables locaux qui ont assisté à cette remise n’ont pas manqué d’exprimer leur joie et reconnaissance vis-vis de la société. Alpha Oumar Camara est membre du comité de voisinage et représentant du quartier Ansoumanyah plateau.

« C’est un don destiné aux quartiers les plus démunis que nous avons reçu des mains de la société LafargeHolcim Guinée. Nous sommes tous heureux et très contents, surtout nous les membres du comité de voisinage. Nous sommes très satisfaits de ce don qui n’est pas une première. En plus des denrées, cette société nous a assistés aussi dans la formation de nos enfants. Quand l’épidémie de Covid-19 est apparue, elle nous a assisté en nous offrant des kits sanitaires, nous ne l’oublierons pas. Aujourd’hui tous les cinq quartiers qui entourent cette société ont des forages. C’est pourquoi, au nom de mon chef de quartier, de la commune, de l’autorité, je leur dis merci et je réaffirme ma fierté de représenter le quartier au sein du comité de voisinage, car c’est une société qui nous a toujours fait honneur », s’est réjoui Alpha Oumar Camara, responsable dudit quartier.

Mamadouba Camara, chef de quartier Tanga, a abondé dans le même sens. Très touché par ce geste, ce responsable local, a exprimé de vifs remerciements à l’endroit de la société LafargeHolcim Guinée.

« En toute sincérité, nous sommes satisfaits de LafargeHolcim Guinée. Ce n’est pas la première fois et nous savons qu’ils pensent au voisinage, ça c’est très important. Au nom de toute la population, nous les remercions. Nos sollicitions auprès de la société pour que notre jeunesse soit beaucoup plus représentée en terme d’emplois. Nous allons procéder à un partage équitable entre les populations », a promis le chef de quartier Tanga.

Thierno Amadou Sadjo Sow, imam et chef secteur cimenterie a témoigné que pas plus d’une fois, la Société LafargeHolcim Guinée, a volé au secours de son quartier. Des gestes qui lui vont droit au cœur. « Il n’y a pas longtemps, ils nous ont offert un forage qui a été installé à la mosquée. C’est un des exemples. L’année dernière, à la même date, ils nous avaient offert du riz et du sucre. Si cette année encore ils le font, nous ne pouvons que leur exprimer notre reconnaissance et leur dire merci. La société nous fait comprendre que nous sommes ses voisins. Il n’y a pas longtemps, ils nous ont offert du lait c’était à l’approche du ramadan. Nous leur sommes reconnaissants pour tous ces gestes mais nous les habitants de Tangan, sollicitons que nos jeunes aient plus d’emploi au sein de la société afin qu’ils puissent assurer la relève. Que Dieu fasse prospérer l’usine et favoriser l’entente entre les travailleurs », a lancé Thierno Amadou Sadjo Sow.

Face à ces sollicitations, la responsable Communication, Relation Publiques et Développement Durable de LafargeHolcim Guinée a tenu à rassurer que la société dispose déjà d’une politique de recrutement des jeunes riverains de l’entreprise.

« Nous avons déjà une politique de contenu local chez LafargeHolcim de Guinée. Certains emplois sont réservés aux membres de la communauté (riveraine). Depuis 5 ans, de plus en plus des jeunes ont intégré notre usine. Et, à compétence égale, le choix est donné aux membres de la communauté », a rassuré Aminata Rabi Condé.

A Lansanaya, Bailobaya et Kalokhoya, partout les responsables de ces quartiers n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction par rapport aux nombreuses réalisations effectuées en faveur de la communauté par la société LafargeHolcim de Guinée.

