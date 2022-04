Projet Simandou : Tenue à Conakry de la « Journée SimFer »…

CONAKRY-Le Groupe Rio Tinto SimFer, détenteur des Blocs 3 et 4 de Simandou, a organisé ce mercredi, 27 avril 2022 à la Blue Zone de Kaloum, une importante rencontre dénommée « Journée SimFer ». Cette activité a pour but de présenter au public guinéen le Groupe et expliquer aux jeunes à la recherche d'emploi, les opportunités qu'elle entend leur offrir.

Le projet Simandou constitue de nos jours le plus grand projet minier de la Guinée et l'un des plus importants au monde. Il prévoit un co-développement et investissement de 15 milliards de dollars sur 35 ans. Son succès tient à cœur les acteurs impliqués dans le cadre de son développement. Pour concrétiser son ambition de faire la promotion du contenu local une réalité, le Groupe Rio Tinto SimFer entend mettre en œuvre une politique de l'emploi national. L'organisation de cette journée SimFer constitue un début d'échanges mutuellement constructifs.

« Nous irons au-devant de la jeunesse guinéenne pour expliquer la nature de notre projet de co-développement mais surtout de nos futures opérations afin qu'ensemble, on puisse se préparer aux nombreux défis du futur. C'est un grand projet auquel nous devons tous bien nous préparer. Tout au long des prochaines décennies, ce projet va créer des milliers d'emplois qui vont permettre de progresser vers de meilleures compétences et qualifications. Une partie importante des offres d'emploi ira bien-sûr aux communautés locales et nous continuerons de travailler avec elles pour maximiser l'impact positif de nos actions sur notre environnement commun. Une partie des emplois devra se limiter à la phase de construction du projet mais une partie constituera de l'emploi durable », a déclaré Géraud Moussarie, Directeur Général de SimFer.

Dans le souci de préserver les emplois nationaux dans certains domaines où la main d'œuvre étrangère est souvent sollicitée, SimFer a opté pour le renforcement de capacités locales. D'où la signature de plusieurs accords avec des institutions d'enseignement technique et supérieur du pays.

« Nous avons plusieurs projets en cours aujourd'hui notamment le soutien récemment renouvelé au Centre de Formation Professionnelle de Beyla qui passera à plus de 200 élèves en janvier 2023. Nous avons aussi récemment confirmé notre participation à la bourse Chevening qui permet d'envoyer des étudiants guinéens à faire des masters en Angleterre. Et, nous sommes en train aussi d'avancer un accord avec l'école des mines de Boké. Nous sommes en train de faire des accords avec les écoles des arts et métiers de N'Zérékoré et de Conakry. Tant d'initiatives qui sont en cours aujourd'hui pour le renforcement des compétences pour que ceux qui postulent puissent avoir le maximum de chance de succès d'être pris pour un emploi », a fait savoir le Directeur Général de SimFer.

Prenant part à cette cérémonie, le Directeur Général adjoint de l'AGUIPE (agence guinéenne pour la promotion de l'emploi) a salué l'organisation de la journée SimFer qui, selon lui, vise à donner de la visibilité aux actions de Rio Tinto, engagé dans l'un des plus importants projets miniers du pays. M. Mamadou Hassimiou Souaré qui n'a pas manqué de présenter brièvement son institution, a fait une invite au Groupe Rio Tinto SimFer afin qu'elle se réfère à l'AGUIPE qui dispose d'une base de données riche de demandeurs d'emploi avec des profils différents.

« Tous ces jeunes qui sont ici dans cette salle sont à la quête de l'emploi et ils espèrent trouver quelque chose pas forcément avec Rio Tinto SimFer mais au moins avec une entreprise qui est installée dans notre pays. L’une des choses que nous avons faite après avoir reçu cette invitation, c'est de mobiliser justement ces jeunes. Puisque, comme vous devez le savoir, l'AGUIPE est la porte d'entrée de tous les demandeurs d'emploi. C'est cette agence qui est chargée de l'enregistrement de tous les demandeurs d'emploi. Je souhaiterais au nom de l'AGUIPE, inviter Rio Tinto SimFer et les autres entreprises à collaborer avec l'Aguipe dans le cadre de la promotion de l'emploi. Nous avons dans notre base de données, des demandeurs d'emploi avec différents profils », a fait savoir le Directeur Général Adjoint de l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi.

Devant les jeunes fortement mobilisés pour la circonstance, plusieurs autres invités ont à tour de rôle, apprécié la volonté affichée des responsables de Rio Tinto SimFer, à offrir de l'emploi à la population guinéenne. Il s'agit de Zaïdoul Barry, représentant du ministre de l'enseignement technique, de Professeure Fanta Touré, venue du ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation et de Yacouba Kourouma, conseiller économique et fiscal au ministère des Mines et de la Géologie. La visite des stands par les demandeurs d'emploi a constitué la dernière étape de cette journée SimFer.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

