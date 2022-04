Guinée : Un Décret du Colonel Doumbouya sur la "sellette"…

CONAKRY-Un pool d’avocats a révélé ce mercredi 27 avril 2022, lors d’une conférence de presse, que des fonctionnaires de police ‘’injustement’’ envoyés à faire valoir leur droit à la retraite de manière anticipée, sont décédés. Le colonel Kansy Traoré qui était en service à la frontière de PameLap et le commandant Fatoumata Lamarana Bah, en service à la sécurité routière de Kaloum, n’ont pas pu digérer la décision des autorités les ayant mis à la retraite anticipée. Ils ne sont pas seuls. Ils seraient en tout 280 fonctionnaires de police, qui ont été mis à la retraite anticipée, selon leurs avocats qui demandent à ce que cette « injustice » soit corrigée. A défaut, ils vont attaquer l’acte du Pouvoir central devant les tribunaux.

Le 9 novembre 2021, le président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya a pris un décret D2021/0082/PRG/CNRD, portant mise à la retraite de 537 fonctionnaires de police. « Ces 537 fonctionnaires de police sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite pour limite d’âge ou ancienneté de service », précisait le décret. Ce coup de balai qui avait été amplement commenté en Guinée.

Sauf que, la moitié de ces agents (280) ont été envoyé à la retraite, suite à une mauvaise appréciation de leurs dossiers, selon Maitre Foromou Frédéric Loua, un des avocats de ces policiers.

« Ces 280 policiers ont été injustement mis à la retraite sur aucune base légale (…), ils devaient rester en activité jusqu’à la limite d’âge qui est prévue par les dispositions de la loi sous référencée. Quand les services du ministère de la fonction publique ont fait le travail de décantation, et transmis au ministre de la sécurité, celui-ci devait corriger la situation afin de rétablir dans leurs droits les fonctionnaires qui étaient injustement mis à la retraite. Malheureusement ça n’a pas été fait. Or c’est une décision qui porte un préjudice réel à ces 280 agents de la police », déplore Me Loua.

Corriger cette injustice

A la place de leur réintégration, fin mars, ces agents ont vu leurs salaires bloqués révèle l’avocat. « Nous avons cherché à comprendre les raisons, mais aucune explication fiable ne nous a été donnée. Nous avons été obligés de saisir le ministre de la sécurité par correspondance avec ampliation au Premier ministre et à la Présidence. Nous avons également écrit au ministre de la fonction publique pour que justement ces fonctionnaires de la police soient rétablis dans leurs droits. En vain. C’est pourquoi nous demandons aux autorités de faire tout ce qui est de leur possibilité pour corriger cette injustice, cette inégalité », a-t-il lancé.

Deux agents décédés

« Au jour d’aujourd’hui, il y a deux agents qui sont décédés du fait de leur mise à la retraite anticipée. Il s’agit du colonel Kansy Traoré qui était agent au service immigration à la frontière de PameLap et le commandant Fatoumata Lamarana Bah qui était à la sécurité routière de Kaloum. Ces deux agents sont décédés suite à cette décision injuste, illégale qui porte atteinte à leurs droits le plus fondamentaux qui est le droit au travail », dénonce maitre Foromou Frédéric Loua.

Il demande à ce que les autres agents soient rétablis dans leurs droits pour leur permette de finir une carrière professionnelle normale conformément à l’article 116 du statut général des fonctionnaires. Selon l’avocat, cette Loi indique qu’un fonctionnaire de la hiérarchie A ne peut pas aller à la retraite avant 65 ans.

Si les autorités n’accèdent pas à leur revendication, ces avocats n’excluent pas d’attaquer le décret D2021/0082/PRG/CNRD du colonel Mamadi Doumbouya, devant les juridictions « pour demander son annulation partielle ». Car selon eux, il porte atteinte à la situation professionnelle de ces agents.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114