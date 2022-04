Détention de Kassory : "On veut l’éliminer politiquement", selon sa défense

CONAKRY-Déboutée mardi 26 avril 2022 par la Crief, la défense de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana ne décolère pas. Ce mercredi 27 avril 2022, maître Dinah Sampil, membre du pool d'avocats des anciens membres du Gouvernement déchu, a jeté un pavé dans la mare.

Selon lui, le maintien en prison de l'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana n'a rien de juridique. Il a affirmé que « derrière les accusations de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et autres », se cachent un autre objectif. Celui d'anéantir les ambitions politiques de son client, plébiscité le 31 mars dernier pour diriger le RPG arc-en-ciel, ancien parti au Pouvoir.

« L'imagination de la procédure de flagrant délit n'avait pour but que de priver Kassory Fofana et sa suite de leur liberté. Voilà tout. Ils devaient être traduits immédiatement devant la juridiction de jugement... Mais jusqu'à présent aucun procès n'a été organisé. Pourquoi ? Parce que dans le dossier, il n'y a rien. C’est un dossier vide pour lequel on continue à violer les droits élémentaires des citoyens de ce pays. Au-delà du fait que Kassory a été Premier ministre de ce pays, il y a le fait que c'est un homme politique. Il a des ambitions politiques. Ça, ce n'est caché à personne.

Comme dirait l'autre, pour tuer le poussin dans l'œuf, voilà. Avant que les échéances politiques ne s'annoncent, on veut déjà éliminer celui qu'on redoute le plus ou celui qu'on ne veut pas voir diriger le pays. Dans ces conditions, est-ce que vous serez d'accord avec nous pour dire que l'annonce qui avait été faite par le CNRD selon laquelle annonce, que désormais la justice sera la boussole des actions de l'État en Guinée ? Est-ce que cela est respecté dans ces conditions ? Lorsque la justice ne fait qu'obéir aux instructions reçues par les autorités, elle est plutôt devenue le bras armé de la junte au pouvoir », accuse ce mercredi 27 avril, maître Dinah Sampil, lors d'une conférence de Presse.

